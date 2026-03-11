Cómo votar este miércoles en las elecciones al rectorado de la USC: horario, acceso y quién puede participar

Estudiantes a las puertas de la Facultad de Filología de la USC USC

Ha llegado el día. La Universidade de Santiago de Compostela celebra este miércoles 11 de marzo la segunda vuelta de las elecciones al rectorado, un proceso que culminará con la elección de la primera rectora de la historia de la institución. La votación ya está en marcha desde las 09.00 horas y se prolongará hasta las 18.00 horas.

En esta segunda vuelta compiten las catedráticas Rosa Crujeiras, de Estadística e Investigación Operativa, y Maite Flores, de Óptica. La votación se realiza exclusivamente de forma electrónica.

Cómo participar en la votación

Las personas con derecho a voto pueden participar accediendo a la plataforma habilitada por la USC para el proceso electoral y entrando con sus credenciales institucionales.

Una vez dentro del sistema, los votantes pueden emitir su elección entre las dos candidatas que concurren a esta segunda vuelta. La plataforma permanecerá abierta hasta las 18.00 horas de este miércoles.

Durante la jornada electoral, la universidad publicará avances de participación a las 12.00 y a las 16.00 horas a través de la web habilitada para garantizar la transparencia del proceso. Los resultados finales podrán consultarse en ese mismo espacio una vez concluya el escrutinio.

En caso de incidencias durante la votación, la USC ha habilitado el correo electrónico evoto@usc.es para comunicar cualquier problema relacionado con el sistema.

Más de 28.000 personas llamadas a votar

En total, 28.326 personas pueden ejercer su derecho a voto en estas elecciones al rectorado de la USC. La mayor parte corresponde al colectivo estudiantil, con 24.158 estudiantes.

El resto del censo está formado por 1.573 integrantes del Persoal Técnico de Xestión e Administración de Servizos, 1.354 miembros del personal docente e investigador con vinculación permanente y otros 1.241 del resto del PDI.

Una vez finalice la jornada electoral, la proclamación provisional de la rectora electa tendrá lugar este jueves 12 de marzo.

Posteriormente, entre el 13 y el 20 de marzo se abrirá el plazo para presentar recursos ante la Comisión Electoral Central. La proclamación definitiva del resultado está prevista para el 23 de marzo.