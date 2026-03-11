A primavera chega ao Museo Centro Gaiás coa exposición 'As estacións do ano'
A mostra, comisariada por Mónica Alonso, reúne máis de 80 pezas de 63 artistas procedentes de coleccións públicas e privadas de Galicia
O Museo Centro Gaiás, no seu segundo andar, acolle a exposición de arte contemporánea 'As estacións do ano', que estará disponible para a súa visita ata o 6 de setembro. A comisaria da mostra é a artista e investigadora Mónica Alonso, quen foi a encargada de seleccionar coidadosamente cada peza para deseñar un percorrido que pon o foco no valor emocional, sensorial e simbólico da experiencia.
Dende o Movemento Rexionalista de principios do século XX ata as xeracións máis novas que están a gañar recoñecemento a nivel estatal e internacional, 'As estacións do ano' reúne máis de 80 pezas de 63 artistas, procedentes das coleccións de arte públicas e privadas máis destacadas de Galicia. Entre elas, a Colección de Arte Afundación, a Colección de Arte ABANCA, as fundacións María José Jove, Luis Seoane e Eugenio Granell, así como o Centro Galego de Arte Contemporánea, os museos de Belas Artes da Coruña, Pontevedra e Lugo, ou as galerías Nordés e Trinta.
Dialogan na mostra grandes nomes históricos como Castelao, María Antonia Dans, Eugenio Granell, Laxeiro, Urbano Lugrís ou Seoane con artistas de recoñecida traxectoria como o premio nacional de fotografía Manuel Vilariño e a fotógrafa Mar Caldas, o escultor Manolo Paz, os pintores Antón Lamazares, Berta Cáccamo ou Menchu Lamas, e tamén coas xeracións máis novas representadas por Mar Ramón Soriano ou Sergio Marey, entre outros moitos.
Entre as obras, hai pezas inéditas cedidas polos propios artistas, e cinco instalacións que foron encargadas de maneira específica pola comisaria en conversa cos artistas Berio Molina, Mar Vicente, Fernando Casás, Edu Valiña e Mondra, e as irmás Noa e Lara Castro de Lema.