Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A MICE arrinca en Santiago coas pezas ‘Psicoxeografías de Compostela’ e ‘Redeiras’

A Mostra Internacional de Cinema Etnográfico do Museo do Pobo Galego desenvolverase ata o 15 de marzo con proxeccións centradas na antropoloxía visual

Adriana Quesada
Adriana Quesada
11/03/2026 17:41
A sesión inaugural incluíu a presentación da peza sonora ‘Redeiras de A Guarda’ e do filme experimental ‘Psicoxeografías de Compostela’
A sesión inaugural incluíu a presentación da peza sonora ‘Redeiras de A Guarda’ e do filme experimental ‘Psicoxeografías de Compostela’
Museo do Pobo Galego
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A  Mostra Internacional de Cinema Etnográfico (MICE) do Museo do Pobo Galego arrincou cunha sesión inaugural protagonizada polo filme 'Psicoxeografías de Compostela' e pola peza 'Redeiras'. Durante os próximos días, ata o 15 de marzo, poderase asistir ao visionado de diferentes pezas centradas no cinema etnográfico e na antropoloxía visual. 

A sesión inaugural da MICE acolleu a presentación de 'Redeiras de A Guarda', unha peza creada especificamente para o festival a partir da investigación desenvolvida pola artista sonora Acacia Ojea arredor do oficio das redeiras. O proxecto conta coa colaboración da artista visual Arancha Brandón, natural da Guarda.

Representantes do Concello de Santiago de Compostela, da Deputación da Coruña e da Axencia Galega das Industrias Culturais participaron na presentación da nova edición da MICE

A MICE inicia unha nova etapa como espazo de creación e cinema etnográfico

Más información

Durante décadas, as redeiras formaron parte inseparable da vida dos portos, cos seus corpos e os seus xestos ocupando peiraos e lonxas. Na actualidade, a súa presenza resulta cada vez menos visible, ao tempo que o oficio loita por manterse vivo nun contexto de transformación e perda de relevo social. A peza nace no marco de SONORA, residencia de escoita, iniciativa da MICE.

A sesión completouse coa peza 'Psicoxeografías de Compostela', unha peza de cinema experimental nacida do obradoiro de iniciación ao cinema en 16 mm desenvolvido no marco do festival, impartido por Pablo Useros e desenvolvido con financiación do ECAM

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A sesión inaugural incluíu a presentación da peza sonora ‘Redeiras de A Guarda’ e do filme experimental ‘Psicoxeografías de Compostela’

A MICE arrinca en Santiago coas pezas ‘Psicoxeografías de Compostela’ e ‘Redeiras’
Adriana Quesada
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

El Clínico de Santiago incorpora la crioablación renal para tratar tumores con frío extremo
Agencias
Representantes dos concellos e da Deputación da Coruña participaron no encontro celebrado no salón de plenos do Concello de Santiago para facer seguimento das actuacións do parque arqueolóxico

O Consello Director de Compostela Rupestre aborda a sinalética dos xacementos e a creación do comité científico
Redacción
El ideal gallego

La USC roza el 80% de participación del profesorado en las elecciones para elegir a su primera rectora
Eladio González Lois