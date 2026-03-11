A MICE arrinca en Santiago coas pezas ‘Psicoxeografías de Compostela’ e ‘Redeiras’
A Mostra Internacional de Cinema Etnográfico do Museo do Pobo Galego desenvolverase ata o 15 de marzo con proxeccións centradas na antropoloxía visual
A Mostra Internacional de Cinema Etnográfico (MICE) do Museo do Pobo Galego arrincou cunha sesión inaugural protagonizada polo filme 'Psicoxeografías de Compostela' e pola peza 'Redeiras'. Durante os próximos días, ata o 15 de marzo, poderase asistir ao visionado de diferentes pezas centradas no cinema etnográfico e na antropoloxía visual.
A sesión inaugural da MICE acolleu a presentación de 'Redeiras de A Guarda', unha peza creada especificamente para o festival a partir da investigación desenvolvida pola artista sonora Acacia Ojea arredor do oficio das redeiras. O proxecto conta coa colaboración da artista visual Arancha Brandón, natural da Guarda.
Durante décadas, as redeiras formaron parte inseparable da vida dos portos, cos seus corpos e os seus xestos ocupando peiraos e lonxas. Na actualidade, a súa presenza resulta cada vez menos visible, ao tempo que o oficio loita por manterse vivo nun contexto de transformación e perda de relevo social. A peza nace no marco de SONORA, residencia de escoita, iniciativa da MICE.
A sesión completouse coa peza 'Psicoxeografías de Compostela', unha peza de cinema experimental nacida do obradoiro de iniciación ao cinema en 16 mm desenvolvido no marco do festival, impartido por Pablo Useros e desenvolvido con financiación do ECAM.