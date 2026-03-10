Mi cuenta

Santiago de Compostela

Un estudio impulsado desde Santiago identifica los retos que frenan el salto competitivo de la economía gallega

El Informe de Conxuntura Económica 2025, presentado en Compostela, analiza por primera vez la situación de toda Galicia y apunta a la productividad y el tamaño empresarial como claves de futuro

Eladio Lois
Eladio Lois
10/03/2026 14:49
Presentación en Santiago del Informe de Conxuntura Económica 2025 del Club Financiero de Santiago
Presentación en Santiago del Informe de Conxuntura Económica 2025 del Club Financiero de Santiago
Cedida
El Club Financiero de Santiago (CFS) presentó este martes en la capital gallega el Informe de Conxuntura Económica. Diagnóstico estratéxico de Galicia 2025, un documento elaborado por investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) que analiza la situación económica de la comunidad y apunta a los principales retos para mejorar su competitividad.

El estudio amplía por primera vez su ámbito de análisis a toda Galicia, después de una década centrado en la provincia de A Coruña. Durante la presentación, el presidente del CFS, Roberto Pereira, destacó el trabajo del equipo redactor y subrayó que el informe ofrece propuestas para reforzar el posicionamiento competitivo de la economía gallega.

O voceiro socialista anunciou que o seu grupo preguntará no pleno cando prevé o goberno municipal sacar o concurso para garantir a apertura das cafetarías na tempada de maior actividade

O PSdeG de Santiago alerta de que as cafetarías dos parques municipais poden seguir pechadas esta primavera

Más información

En el acto participó también la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien valoró el análisis realizado y señaló que Galicia cuenta con talento, tejido productivo y recursos naturales que pueden favorecer su desarrollo económico.

El documento concluye que Galicia dispone de una base empresarial activa y una creciente presencia internacional, pero detecta dificultades para transformar ese esfuerzo en mayor productividad y valor añadido.

Entre los principales retos identificados figuran el reducido tamaño medio de muchas empresas, la infrautilización del talento cualificado y la necesidad de reforzar la cooperación empresarial para mejorar la competitividad.

El informe señala que Galicia cuenta con ventajas en ámbitos como la transición energética, los recursos naturales o los clústeres sectoriales, pero advierte de que el reto consiste en convertir ese potencial en un liderazgo económico real.

