Padrón celebra los 10 años de su Exposición de la Camelia y el Bonsái con 70 expositores y actividades para todos los públicos

Exposición de camelias y bonsáis en el Convento do Carme durante una edición anterior del evento Cedida

El Convento do Carme de Padrón se convertirá los días 21 y 22 de marzo en el epicentro del mundo floral gallego con la celebración de la X Exposición de la Camelia y del Bonsái, un evento que alcanza su décimo aniversario consolidado como una de las citas botánicas más destacadas de Galicia.

Organizada por el Concello de Padrón y dirigida por José Freire, la muestra reunirá en esta edición a 70 expositores llegados desde distintos puntos de Galicia, entre coleccionistas, cultivadores y aficionados a estas especies ornamentales. El certamen ha ido ganando protagonismo con el paso de los años, convirtiéndose en un punto de encuentro para expertos y amantes de la jardinería y la naturaleza.

Un homenaje a uno de los grandes coleccionistas de camelias

La exposición abrirá sus puertas el sábado 21 de marzo a las 9.30 horas, momento en el que los participantes comenzarán a colocar las flores y composiciones que formarán parte de la muestra.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 13.00 horas y estará marcada por un momento especial: un homenaje al coleccionista Ramón Abalo, vecino de Oín, en el municipio de Rois. Este aficionado cultiva en su jardín familiar más de 700 especies de camelias, una colección considerada un auténtico patrimonio natural único en la zona.

Talleres, visitas y actividades para toda la familia

Además de la exposición floral, el evento contará con un amplio programa de actividades gratuitas pensado para todos los públicos.

Durante la jornada del sábado se celebrarán varios talleres, entre ellos uno de iniciación a la pintura tradicional japonesa Sumi-e, impartido por Mar de la Corte, con dos sesiones previstas a las 17.30 y 18.30 horas y con inscripción previa. También habrá un taller de conservas vegetales artesanales, a cargo de Carmen Freire Cruces a las 18.30 horas, y un obradoiro de bonsái que se desarrollará durante toda la jornada y estará dirigido por la Asociación Cultural Bonsái A Estrada.

La programación continuará el domingo 22 de marzo con nuevas propuestas. Entre ellas destaca el escape room infantil ‘A dama das Camelias’, que comenzará a las 11.00 horas y estará dirigido a niños y niñas de entre 8 y 14 años, con inscripción previa.

La jornada dominical también incluirá una visita guiada a la exposición a las 12.30 horas, a cargo de José Freire, y un taller de poda y cuidado de árboles frutales, impartido por el ingeniero Alfonso Touceda a las 16.30 horas. El evento finalizará a las 19.00 horas.

Premios a las mejores camelias

Como ya es tradición, el certamen entregará varios reconocimientos a los expositores participantes. Entre ellos destacan los premios Amigos da Camelia de Padrón, que distinguirán los mejores lotes de flores en diferentes categorías, así como el premio Orixe Galega, que reconocerá la flor individual más hermosa de origen gallego.

A lo largo del fin de semana, quienes visiten el Convento do Carme también podrán recorrer dos exposiciones artísticas paralelas: la muestra de acuarela Sumi-e ‘A sutileza da auga e do xesto’, de la academia artística Mar de la Corte, y la exposición ‘Do estudo á luz’, en la que cuarenta alumnos de un centro artístico de Arousa presentarán sus obras.

Tras una década dando a conocer el valor ornamental, cultural y patrimonial de la camelia, la exposición padronesa llega a su décimo aniversario reafirmándose como una cita imprescindible en el calendario cultural y botánico de Galicia.