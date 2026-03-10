Os bombeiros de Santiago realizaron 1.923 intervencións en 2025, case cen menos ca no ano anterior
Descenderon as saídas por caída de árbores e retirada de enxamios, mentres aumentaron as inspeccións preventivas e os incendios
En 2025 o Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento realizou 1.923 saídas, case un cento menos que no ano anterior. Este descenso tén que ver fundamentalmente con dúas tipoloxías de intervencións: por caída de árbores, que pasaron de 288 en 2024 a 141 en 2025, e a retirada de enxamios, que pasaron de 309 a 191.
No que ten que ver coa retirada de niños, fundamentalmente de avespa velutina, as cifras están moi lonxe das rexistradas en anos anteriores, co récord de 1.359 intervencións en 2017; e está relacionada coa adhesión do Concello de Santiago ao convenio coa FEGAMP para que sexa o SEAGA quen se encargue destes traballos.
Pola contra, incrementáronse outra tipoloxía de intervencións como as inspeccións e labores preventivas que subiron desde as 512 de 2024 ás 697 de 2025; ou os incendios, que pasaron de 197 a 210. Deses lumes, 34 foron forestais, fronte aos 17 dun ano antes.
No que tén que ver coa prevención, o Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento fixo o ano pasado un esforzo especial na formación, tanto de persoas adultas como de escolares, para garantir unha resposta adecuada da poboación diante de situacións de perigo que contribúa a minimizar os seus danos. Nese sentido, ás instalacións dos bombeiros acudiron 650 escolares ao longo de 2025, e máis de 600 participaron tamén nas actividades da Semana da Prevención de Incendios. Ademais, o servizo participou en máis de 35 simulacros en empresas e edificios de pública concorrencia.
En canto ao persoal do servizo, ao longo de 2025 incorporáronse 5 bombeiros-condutores, 2 bombeiras de xestión operativa e preventiva e unha auxiliar. En canto aos medios materiais, no ano pasado adxudicouse o contrato para subministrar dous novos camións e un vehículo lixeiro que deberan estar operativos en 2026.