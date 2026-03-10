Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Os bombeiros de Santiago realizaron 1.923 intervencións en 2025, case cen menos ca no ano anterior

Descenderon as saídas por caída de árbores e retirada de enxamios, mentres aumentaron as inspeccións preventivas e os incendios

Redacción
10/03/2026 06:50
O Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento reforzou en 2025 as accións de prevención e formación, con visitas de 650 escolares ao parque de bombeiros
O Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento reforzou en 2025 as accións de prevención e formación, con visitas de 650 escolares ao parque de bombeiros
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

En 2025 o Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento realizou 1.923 saídas, case un cento menos que no ano anterior. Este descenso tén que ver fundamentalmente con dúas tipoloxías de intervencións: por caída de árbores, que pasaron de 288 en 2024 a 141 en 2025, e a retirada de enxamios, que pasaron de 309 a 191.  

No que ten que ver coa retirada de niños, fundamentalmente de avespa velutina, as cifras están moi lonxe das rexistradas en anos anteriores, co récord de 1.359 intervencións en 2017; e está relacionada coa adhesión do Concello de Santiago ao convenio coa FEGAMP para que sexa o SEAGA quen se encargue destes traballos.

Pola contra, incrementáronse outra tipoloxía de intervencións como  as inspeccións e labores preventivas que subiron desde as 512 de 2024 ás 697 de 2025; ou os incendios, que pasaron de 197 a 210. Deses lumes, 34 foron forestais, fronte aos 17 dun ano antes.

No que tén que ver coa prevención, o Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento fixo o ano pasado un esforzo especial na formación, tanto de persoas adultas como de escolares, para garantir unha resposta adecuada da poboación diante de situacións de perigo que contribúa a minimizar os seus danos. Nese sentido, ás instalacións dos bombeiros acudiron 650 escolares ao longo de 2025, e máis de 600 participaron tamén nas actividades da Semana da Prevención de Incendios. Ademais, o servizo participou en máis de 35 simulacros en empresas e edificios de pública concorrencia.

En canto ao persoal do servizo, ao longo de 2025 incorporáronse 5 bombeiros-condutores, 2 bombeiras de xestión operativa e preventiva e unha auxiliar. En canto aos medios materiais, no ano pasado adxudicouse o contrato para subministrar dous novos camións e un vehículo lixeiro que deberan estar operativos en 2026.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El equipo responsable del estudio

Investigadores del IDIS abren la puerta a tratar la osteoporosis con un medicamento que usan millones de personas
Eladio González Lois
O voceiro socialista anunciou que o seu grupo preguntará no pleno cando prevé o goberno municipal sacar o concurso para garantir a apertura das cafetarías na tempada de maior actividade

O PSdeG de Santiago alerta de que as cafetarías dos parques municipais poden seguir pechadas esta primavera
Redacción
A vicerreitora de Estudantes e Cultura da USC, Pilar Murias, presidiu a inauguración da exposición de Luciana Rago Ferrón

Fonseca acolle a exposición ‘O ceo aos meus pés’ da artista arxentina Luciana Rago
Redacción
O Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento reforzou en 2025 as accións de prevención e formación, con visitas de 650 escolares ao parque de bombeiros

Os bombeiros de Santiago realizaron 1.923 intervencións en 2025, case cen menos ca no ano anterior
Redacción