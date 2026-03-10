O Son do Camiño vuelve a agotar todos sus abonos y consolida un récord único entre los festivales de España

El festival O Son do Camiño ha vuelto a lograrlo. La cita musical que se celebra cada año en Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, ha agotado todos los abonos para su edición de 2026, repitiendo un hito que se ha producido en todas sus ediciones desde su nacimiento.

Con este nuevo lleno absoluto, el evento consolida un récord único en España, ya que ningún otro festival del país ha conseguido vender la totalidad de sus abonos en todas sus ediciones. El logro adquiere aún más relevancia teniendo en cuenta que O Son do Camiño es el festival más multitudinario de Galicia y uno de los mayores eventos musicales del país.

La edición de 2026 volverá a convertir a Santiago en uno de los grandes epicentros culturales y musicales de España, con miles de asistentes llegados de distintos puntos del país y del extranjero.

Un cartel con grandes nombres internacionales

El festival reunirá en el Monte do Gozo a algunas de las figuras más destacadas de la escena musical internacional, nacional y gallega. Entre los artistas confirmados se encuentran Katy Perry, Linkin Park, Dani Martín, Biffy Clyro, Lola Índigo, Afrojack, Guitarricadelafuente o Sen Senra, entre otros.

Este cartel plagado de nombres destacados volverá a situar a la capital gallega en el centro del circuito musical, consolidando el festival como una de las citas imprescindibles del calendario musical español.

La organización ha anunciado además que próximamente se dará a conocer la distribución del cartel por días y que se pondrán a la venta las entradas diarias, cuya demanda se prevé especialmente alta tras el agotamiento de los abonos.

Un evento clave en el camino hacia el Xacobeo 2027

O Son do Camiño forma parte de la programación de Concertos do Xacobeo, impulsada por la Xunta de Galicia, con el objetivo de reforzar la proyección cultural y turística de Galicia de cara al Xacobeo 2027.

El festival regresará en 2026 a Monte do Gozo, uno de los recintos musicales más emblemáticos del país, donde miles de asistentes volverán a reunirse durante varios días de conciertos.

Desde su primera edición en 2018, el evento ha logrado atraer a público procedente de los cinco continentes, consolidando a Galicia como una parada destacada dentro del circuito internacional de festivales.