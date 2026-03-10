O Multiúsos Fontes do Sar acolle o Campionato Galego Infantil e a Copa Cadete de Karate
A competición reunirá este sábado en Santiago a 402 deportistas de 32 clubs e será clasificatoria para o Campionato de España infantil
A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, presentou este martes no Pazo de Raxoi o Campionato Galego Infantil e Copa Cadete de Karate, acompañada polo presidente da Federación Galega de Karate, Óscar Lafuente.
Pilar Lueiro animou a todos as afeccionados a asistira a esta cita que se celebrará no multiúsos Fontes do Sar este sábado 14 de marzo, en horario de mañá, a partir das 9.30 horas, para as categorías xuvenil e cadete; e de tarde, a partir das 16.30h, para benxamín, alevín e infantil.
“Santiago converterase por un día na capital galega de kárate, con 402 deportistas e 32 clubs”, celebrou a concelleira, e sinalou que o municipio estará representado por un total de 26 deportistas de tres clubs: o Ávalon Kai, Squash Club Santiago e o Bushi Kai.
Este campionato que é clasificatorio para o Campionato de España infantil, que se celebrará o 7 e 8 de maio en Oviedo.
A responsable municipal de Deportes reiterou o compromiso do goberno local para “converter Santiago nun referente para o deporte, comezando polo apoio ao deporte base e colaborando con eventos cuxo obxectivo é promocionar os e as deportistas de base, como é este campionato, e xa que logo, aumentar o número de practicantes desta disciplina”.
Pola súa banda, Óscar Lafuente, valorou o apoio do Concello de Santiago ás competicións do karate galego na cidade e considerou que a deste sábado é “a competición máis bonita do calendario por quen son os participantes: nenos e nenas do karate galego”.
A asistencia á competición é de balde e poderase seguir tamén en directo a través da canle de YouTube da Federación Galega de Karate e da plataforma web Karate Scoring.