Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Luis Penido renuncia a defender su título europeo de montaña en 2026 por falta de apoyos

El piloto y su equipo aseguran que no han conseguido los recursos económicos necesarios para afrontar con garantías el campeonato continental

Eladio Lois
Eladio Lois
10/03/2026 15:32
Luis Penido, junto a su equipo
Luis Penido, junto a su equipo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El piloto compostelano  Luis Penido no participará finalmente en el Campeonato de Europa de Subidas de Montaña 2026, por lo que no podrá defender el título continental que conquistó la pasada temporada.

La decisión ha sido tomada conjuntamente con su equipo tras constatar que no han conseguido los apoyos económicos necesarios para afrontar el campeonato con garantías.

“Muy a nuestro pesar, esta temporada 2026 no podremos pelear por revalidar el título europeo de montaña que conquistamos el año pasado. Hicimos todo lo posible, pero nuestro futuro se ve condicionado por las circunstancias y la falta de suficientes apoyos para afrontar este reto”, explicó el piloto en un comunicado.

El campeonato europeo de la especialidad exige una importante estructura logística, ya que el calendario incluye diez pruebas repartidas en diez países distintos de Europa, lo que implica un esfuerzo organizativo y económico considerable para los equipos participantes.

Según explicó Penido, competir en estas condiciones frente a equipos profesionales con mayor respaldo financiero supondría un riesgo excesivo para el club, especialmente sin contar con la financiación necesaria con suficiente antelación para planificar la temporada.

El piloto también señaló que la reciente calificación como Deportista de Alto Nivel por parte del Consejo Superior de Deportes no se traduce en ayudas económicas inmediatas, por lo que no resulta suficiente para sostener un proyecto deportivo de estas características.

A pesar de esta decisión, el equipo asegura que continuará explorando nuevos retos deportivos en el futuro, una vez analizada la situación y las posibilidades de contar con apoyos que permitan afrontar nuevos proyectos con mayores garantías.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Interior del restaurante Flaco, ubicado en la rúa de Concepción Arenal de Santiago de Compostela

La segunda mejor hamburguesa de España está en Santiago de Compostela
Eladio González Lois
El ideal gallego

La Xunta traslada al jueves el corte de tráfico por la senda Milladoiro-Intermodal
Eladio González Lois
Rosa Crujeiras y Maite Flores, candidatas que competirán en la segunda vuelta en la USC

La USC decide este miércoles entre Rosa Crujeiras y Maite Flores tras una campaña marcada por la polémica
Eladio González Lois
A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, presentou o campionato xunto ao presidente da Federación Galega de Karate, Óscar Lafuente

O Multiúsos Fontes do Sar acolle o Campionato Galego Infantil e a Copa Cadete de Karate
Redacción