Luis Penido renuncia a defender su título europeo de montaña en 2026 por falta de apoyos

Luis Penido, junto a su equipo Cedida

El piloto compostelano Luis Penido no participará finalmente en el Campeonato de Europa de Subidas de Montaña 2026, por lo que no podrá defender el título continental que conquistó la pasada temporada.

La decisión ha sido tomada conjuntamente con su equipo tras constatar que no han conseguido los apoyos económicos necesarios para afrontar el campeonato con garantías.

“Muy a nuestro pesar, esta temporada 2026 no podremos pelear por revalidar el título europeo de montaña que conquistamos el año pasado. Hicimos todo lo posible, pero nuestro futuro se ve condicionado por las circunstancias y la falta de suficientes apoyos para afrontar este reto”, explicó el piloto en un comunicado.

El campeonato europeo de la especialidad exige una importante estructura logística, ya que el calendario incluye diez pruebas repartidas en diez países distintos de Europa, lo que implica un esfuerzo organizativo y económico considerable para los equipos participantes.

Según explicó Penido, competir en estas condiciones frente a equipos profesionales con mayor respaldo financiero supondría un riesgo excesivo para el club, especialmente sin contar con la financiación necesaria con suficiente antelación para planificar la temporada.

El piloto también señaló que la reciente calificación como Deportista de Alto Nivel por parte del Consejo Superior de Deportes no se traduce en ayudas económicas inmediatas, por lo que no resulta suficiente para sostener un proyecto deportivo de estas características.

A pesar de esta decisión, el equipo asegura que continuará explorando nuevos retos deportivos en el futuro, una vez analizada la situación y las posibilidades de contar con apoyos que permitan afrontar nuevos proyectos con mayores garantías.