La Xunta y el Concello de Teo impulsan la construcción de 37 viviendas públicas en A Ramallosa con una inversión de 8,8 millones

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, durante la firma del convenio Xunta

La Xunta de Galicia y el Concello de Teo, en el área metropolitana de Santiago de Compostela, han firmado un convenio de colaboración para la cesión de una parcela municipal en A Ramallosa destinada a la construcción de 37 viviendas públicas, un proyecto que contará con una inversión estimada de casi 8,8 millones de euros.

El acuerdo fue firmado este martes por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, en un acto en el que también participó el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto.

La conselleira explicó que la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publica ya la licitación conjunta para la redacción del proyecto, la dirección de obra y la ejecución de las viviendas, cuyo plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 12 de mayo.

El contrato incorpora además una de las líneas estratégicas que la Xunta está impulsando en los últimos desarrollos residenciales públicos: la utilización obligatoria de técnicas industrializadas de construcción, un sistema que permite acelerar los tiempos de ejecución y mejorar la sostenibilidad de los edificios.

En el caso de las viviendas previstas en Teo, estas técnicas se aplicarán tanto a la estructura del edificio como a la fachada y a elementos singulares, entre ellos los baños o los núcleos de escaleras y ascensores.

Un nuevo paso para ampliar la vivienda pública en Teo

La conselleira destacó la colaboración del Concello de Teo en materia de vivienda, ya que esta es la segunda cesión gratuita de suelo municipal que realiza para facilitar la construcción de viviendas protegidas.

El pasado año el municipio cedió otra parcela en As Galanas, destinada a la construcción de 26 viviendas públicas, cuyo proyecto ya está redactado y cuyas obras se licitarán próximamente.

Con ambas actuaciones, la Xunta podrá impulsar alrededor de 63 viviendas públicas en el municipio, una cifra que refuerza la oferta residencial protegida en el área de Santiago.

Objetivo: ampliar el parque público residencial

Desde el Gobierno gallego subrayan que este tipo de actuaciones se enmarcan en la estrategia para incrementar el parque público de vivienda en Galicia, en colaboración con los concellos y el sector de la construcción.

El objetivo fijado por la Xunta dentro del Pacto de Vivenda es que Galicia alcance en 2030 un parque público residencial de 10.000 viviendas, duplicando así la capacidad actual.