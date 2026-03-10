La Xunta traslada al jueves el corte de tráfico por la senda Milladoiro-Intermodal

La Xunta de Galicia realizará este jueves un corte puntual de tráfico en el enlace que conecta la AG-56 con la SC-20 y la AP-9 en sentido Santiago, en el marco de las obras de la nueva senda peonil y ciclista que unirá O Milladoiro con la estación intermodal compostelana.

La afección se producirá entre las 09.00 y las 20.00 horas y responde a los trabajos necesarios para la instalación de una pasarela en el punto kilométrico 1+390 de la nueva senda, una operación que requiere ocupar parte de la infraestructura y aplicar medidas especiales de seguridad durante el montaje.

Montaje de la pasarela de la nueva senda

Según informó la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, el objetivo de esta actuación es avanzar en la construcción de la senda peonil y ciclista Milladoiro–Intermodal, una infraestructura pensada para mejorar la conexión sostenible entre el núcleo de O Milladoiro y la capital gallega.

Para poder ejecutar el montaje de la pasarela será necesario cerrar temporalmente varios ramales del enlace, en concreto el ramal 72, que conecta la AG-56 con la SC-20 en sentido Santiago, así como los ramales 70 y 71, que permiten incorporarse a la AG-56 desde la SC-20.

Desvíos y rutas alternativas

Durante el tiempo que duren los trabajos se habilitarán itinerarios alternativos para garantizar la movilidad del tráfico en este punto estratégico de acceso a Santiago.

De este modo, los vehículos que circulen por la AG-56 hacia Santiago por la SC-20 deberán incorporarse a esta vía en sentido O Milladoiro a través del ramal 73 y realizar el cambio de sentido en la glorieta del Milladoiro.

Por su parte, el tráfico procedente de la SC-20 en dirección a Santiago que necesite acceder a la AG-56 o a la AP-9 deberá continuar hasta la glorieta situada junto al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde podrá efectuar el cambio de sentido y tomar posteriormente el ramal correspondiente en dirección a O Milladoiro.

La previsión de la Xunta es que esta afección al tráfico se limite a una única jornada, con el objetivo de completar la instalación de la pasarela y continuar con los trabajos de la nueva senda que conectará el área metropolitana con la estación intermodal compostelana.