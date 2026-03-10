La Xunta destina 4 millones a 9 proyectos científicos para llevar tecnología gallega al mercado

Imagen del acto de presentación de las iniciativas que buscan llevar investigación gallega al mercado Xunta

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) participa con tres proyectos en la nueva edición del programa Ignicia Proba de Concepto, una iniciativa de la Xunta de Galicia destinada a impulsar que los resultados de investigación lleguen al mercado y generen nuevas empresas o aplicaciones industriales.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, participó este martes en la presentación de las nueve iniciativas seleccionadas en esta convocatoria, que contarán con una financiación total de 4 millones de euros y un plazo aproximado de dos años para su desarrollo.

Además de los tres proyectos de la USC, la convocatoria incluye dos iniciativas de la Universidade de Vigo, dos del centro tecnológico AIMEN, una de la Universidade da Coruña y otra del centro tecnológico Gradiant. En total participan 47 investigadores.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, durante la presentación de los proyectos del programa Ignicia Xunta

El objetivo de este programa es facilitar la transferencia del conocimiento generado en los centros de investigación hacia el tejido productivo, permitiendo que las innovaciones desarrolladas en laboratorios universitarios y tecnológicos se transformen en productos, servicios o nuevas empresas.

Tecnología gallega con potencial empresarial

La mayoría de las iniciativas seleccionadas pretenden llegar al mercado mediante la creación de spin-offs, mientras que uno de los proyectos plantea licenciar su tecnología directamente a la industria.

Los proyectos abarcan diversos ámbitos tecnológicos, desde la sostenibilidad energética y la biotecnología industrial hasta la digitalización aplicada a la industria y la salud, con desarrollos relacionados con la inteligencia artificial, la criptografía o la impresión 3D. Otros se centran en tecnologías médicas orientadas a la medicina preventiva, regenerativa y de precisión.

Más de una década impulsando empresas tecnológicas Desde su puesta en marcha en 2016, el programa Ignicia ha apoyado 41 proyectos con una inversión total de 17 millones de euros. De esas iniciativas, 16 ya han llegado al mercado, entre ellas 13 empresas spin-off que generan empleo cualificado para más de 150 personas, mientras que otras tres han firmado acuerdos de comercialización con empresas industriales. Según explicó Román Rodríguez, los proyectos apoyados por este programa han logrado captar más de 29 millones de euros en financiación pública y privada, lo que demuestra el potencial del sistema gallego de investigación para generar innovación con impacto económico.

Nuevas empresas tecnológicas

Durante la presentación también se dieron a conocer las dos últimas spin-offs surgidas con el apoyo del programa, ambas impulsadas por el centro tecnológico Gradiant.

La primera es Kiur, una aplicación dirigida a profesionales sanitarios que busca mejorar el tratamiento de heridas crónicas mediante herramientas digitales de apoyo clínico. La segunda es Dokken, una tecnología orientada a optimizar procesos empresariales mediante la automatización y la gestión inteligente de datos.

Con estas incorporaciones, el programa Ignicia suma ya 13 empresas tecnológicas creadas a partir de proyectos de investigación desarrollados en Galicia.