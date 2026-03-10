La USC se proclama campeona en el Campeonato Universitario de Orientación de Galicia

Estudiantes de la Universidade de Santiago de Compostela durante el Campeonato Universitario de Orientación celebrado en Pontevedra USC

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) se ha proclamado campeona por equipos en el Campeonato Universitario de Orientación Xunta de Galicia, una competición disputada en la ciudad de Pontevedra en la que participaron estudiantes de las tres universidades gallegas.

El equipo compostelano logró el primer puesto en la clasificación general por equipos, por delante de la Universidade de Vigo, que terminó en segunda posición, y de la Universidade da Coruña, que ocupó el tercer lugar.

Además del triunfo colectivo, el alumnado de la USC también firmó una destacada actuación en las clasificaciones individuales, con presencia en los podios tanto en categoría femenina como masculina.

Una competición entre las tres universidades gallegas

El campeonato reunió a 53 estudiantes de la Universidade de Santiago, la Universidade de Vigo y la Universidade da Coruña. La prueba combinó diferentes recorridos de orientación, una disciplina deportiva en la que los participantes deben completar un itinerario cronometrado localizando distintos puntos de control —conocidos como balizas— utilizando únicamente mapa y brújula.

La fase clasificatoria se desarrolló en el entorno del campus de Pontevedra y de la Illa das Esculturas, donde se decidieron las once corredoras y dieciséis corredores que accedieron a la final.

En la prueba definitiva, el recorrido se amplió a las calles de la ciudad, incluyendo el casco histórico de Pontevedra, antes de regresar de nuevo al campus para completar el circuito final.

Podios individuales con presencia compostelana

En la categoría masculina, la victoria fue para el estudiante del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Mateo Rodríguez, que logró imponerse con una ventaja de más de dos minutos sobre sus perseguidores. El podio lo completaron también estudiantes de la USC: Hugo Suárez, en segunda posición, y Xián Novoa, en tercer lugar.

En la categoría femenina, el triunfo fue para Lucía Parga, estudiante del Máster en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, acompañada en el podio por otras dos alumnas de la USC, Sofía Martínez y Ana Martínez.

La competición fue organizada por la Área de Benestar, Saúde e Deporte de la Universidade de Vigo, con la colaboración de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia.