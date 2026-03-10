La USC decide este miércoles entre Rosa Crujeiras y Maite Flores tras una campaña marcada por la polémica

Rosa Crujeiras y Maite Flores, candidatas que competirán en la segunda vuelta en la USC USC

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) celebrará este miércoles 11 de marzo la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado, un proceso que decidirá quién dirigirá la institución durante los próximos seis años y que, por primera vez en su historia, dará como resultado una rectora.

Las candidatas son las catedráticas Rosa Crujeiras, de Estadística e Investigación Operativa, y Maite Flores, de Óptica. La votación se realizará de forma electrónica entre las 09.00 y las 18.00 horas a través de la plataforma habilitada por la universidad.

En total están llamadas a participar 28.326 personas de la comunidad universitaria: 24.158 estudiantes, 1.573 integrantes del Personal Técnico de Gestión y Administración de Servicios, 1.354 miembros del Personal Docente e Investigador con vinculación permanente y 1.241 del resto del PDI.

Durante la jornada electoral se publicarán avances de participación a las 12.00 y a las 16.00 horas, mientras que los resultados se conocerán una vez concluido el escrutinio electrónico.

Cruce de mensajes en la recta final de campaña

La campaña electoral ha llegado a su tramo final marcada por tensiones y acusaciones cruzadas entre las candidaturas.

Esta semana, la candidata Maite Flores denunció la aparición en redes sociales de una cuenta anónima que atacaba a la candidatura de Rosa Crujeiras, asegurando que su equipo no tiene ninguna relación con ella. “A miña candidatura non ten nada que ver con esta conta anónima que alguén acaba de crear non sei con que intereses espurios”, afirmó, añadiendo que las críticas a la candidatura rival las realizarán públicamente y “sen escudarnos nun covarde anonimato”.

Flores sostuvo además que su candidatura no utilizará perfiles anónimos para atacar a sus adversarios y defendió que cuando se actúa con transparencia “non hai que agocharse”.

La profesora también reclamó que Rosa Crujeiras reprobase públicamente a dos personas vinculadas a su candidatura, la candidata a vicerreitora de Innovación e Ciencia Aberta, Almudena Hospido, y Ramón Ángel Bouzas, tras las advertencias publicadas por la Comisión Electoral por posibles infracciones de la normativa electoral durante la jornada de votación y la jornada de reflexión de la primera vuelta.

“Se Rosa Crujeiras non os reproba publicamente estará a dicir que dá por bo eses comportamentos”, afirmó Flores.

La candidata también denunció públicamente la aparición de pintadas en la Facultad de Ciencias da Educación que hacían referencia a su nombre, señalando que decidió hacerlas públicas para visibilizar que este tipo de actuaciones “non é o camiño”.

Flores sostuvo que este tipo de situaciones generan una presión que puede resultar problemática dentro de la comunidad universitaria y defendió la necesidad de garantizar respeto hacia todas las mujeres de la universidad, especialmente en un contexto como el actual en el que la institución elegirá por primera vez a una rectora.

“Xa que estamos a celebrar o 8M, creo que unha boa forma de facelo é reclamando respecto cara todas as mulleres da comunidade universitaria”, señaló. Crujeiras defiende no entrar en provocaciones

Por su parte, Rosa Crujeiras ha defendido durante la campaña una estrategia basada en no responder a las provocaciones dirigidas contra ella o su equipo.

“Non responder ás provocacións dirixidas cara a min ou cara ao meu equipo non é un signo de debilidade, nin de inseguridade, nin de falta de liderado”, afirmó la candidata, que considera que esta actitud responde a una convicción clara de que “non todo vale” en una campaña electoral.

Crujeiras también agradeció el apoyo recibido durante el proceso y destacó que estas elecciones representan “un momento histórico para a nosa universidade”, marcado por la participación y el debate dentro de la comunidad universitaria.

Calendario tras la votación

Una vez concluida la votación, la proclamación provisional de la rectora electa está prevista para el 12 de marzo. Posteriormente se abrirá un plazo de recursos ante la Comisión Electoral Central entre el 13 y el 20 de marzo, y la proclamación definitiva tendrá lugar el 23 de marzo.

El resultado de estas elecciones marcará un cambio histórico en la USC, que por primera vez desde su fundación estará dirigida por una mujer.