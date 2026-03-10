La segunda mejor hamburguesa de España está en Santiago de Compostela

Interior del restaurante Flaco, ubicado en la rúa de Concepción Arenal de Santiago de Compostela Archivo

La hamburguesa Flaquita, del restaurante Flaco de Santiago de Compostela, ha conseguido el segundo puesto en el Campeonato Nacional de Hamburguesas, uno de los certámenes gastronómicos más relevantes del país dedicados a este producto.

La hamburguesa Flaquita, del restaurante Flaco de Santiago, segunda mejor de España en el campeonato Best Burger Spain 2026 Cedida

La propuesta del local compostelano, situado en la rúa de Concepción Arenal, quedó únicamente por detrás de la hamburguesería Bágoa, de Ourense, que se alzó con el primer puesto en la edición de 2026 del concurso Best Burger Spain.

El reconocimiento sitúa a Santiago entre las ciudades con una de las mejores hamburguesas del país, gracias a la creación impulsada por el chef Gonzalo Pose, también conocido por su proyecto gastronómico Argentinos Burger.

Una doble cheeseburger de estilo clásico

La hamburguesa que ha logrado el podio nacional responde a una apuesta por la sencillez y la ejecución clásica, una filosofía que caracteriza la propuesta culinaria del restaurante.

Flaquita está elaborada con dos medallones de 90 gramos de vaca gallega, acompañados de queso americano, pepinillo, cebolla, salsa Flaco y pan brioche.

Según la descripción presentada en el certamen, se trata de una doble cheeseburger fiel al estilo del local, con pocos ingredientes pero centrada en resaltar el sabor de la carne y el equilibrio del conjunto.

El propio restaurante define esta creación como “la burger que siempre querrás repetir”, una declaración de intenciones que ahora se ve respaldada por el reconocimiento obtenido en el campeonato nacional.

El resultado confirma el creciente peso de Santiago de Compostela dentro del panorama gastronómico informal de España, especialmente en el ámbito de las hamburgueserías especializadas.

El podio logrado por Flaco refuerza además la proyección del proyecto liderado por Gonzalo Pose, que continúa consolidándose como una de las propuestas más reconocidas del sector burger en Galicia.