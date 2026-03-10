Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La segunda mejor hamburguesa de España está en Santiago de Compostela

La propuesta del restaurante compostelano Flaco queda solo por detrás de Bágoa, de Ourense, en el certamen Best Burger Spain 2026

Eladio Lois
Eladio Lois
10/03/2026 19:09
Interior del restaurante Flaco, ubicado en la rúa de Concepción Arenal de Santiago de Compostela
Interior del restaurante Flaco, ubicado en la rúa de Concepción Arenal de Santiago de Compostela
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La hamburguesa Flaquita, del restaurante Flaco de Santiago de Compostela, ha conseguido el segundo puesto en el Campeonato Nacional de Hamburguesas, uno de los certámenes gastronómicos más relevantes del país dedicados a este producto.

La hamburguesa Flaquita, del restaurante Flaco de Santiago, segunda mejor de España en el campeonato Best Burger Spain 2026
La hamburguesa Flaquita, del restaurante Flaco de Santiago, segunda mejor de España en el campeonato Best Burger Spain 2026
Cedida

La propuesta del local compostelano, situado en la rúa de Concepción Arenal, quedó únicamente por detrás de la hamburguesería Bágoa, de Ourense, que se alzó con el primer puesto en la edición de 2026 del concurso Best Burger Spain.

El reconocimiento sitúa a Santiago entre las ciudades con una de las mejores hamburguesas del país, gracias a la creación impulsada por el chef Gonzalo Pose, también conocido por su proyecto gastronómico Argentinos Burger

Una doble cheeseburger de estilo clásico

La hamburguesa que ha logrado el podio nacional responde a una apuesta por la sencillez y la ejecución clásica, una filosofía que caracteriza la propuesta culinaria del restaurante.

Flaquita está elaborada con dos medallones de 90 gramos de vaca gallega, acompañados de queso americano, pepinillo, cebolla, salsa Flaco y pan brioche.

Según la descripción presentada en el certamen, se trata de una doble cheeseburger fiel al estilo del local, con pocos ingredientes pero centrada en resaltar el sabor de la carne y el equilibrio del conjunto.

El propio restaurante define esta creación como “la burger que siempre querrás repetir”, una declaración de intenciones que ahora se ve respaldada por el reconocimiento obtenido en el campeonato nacional. 

El resultado confirma el creciente peso de Santiago de Compostela dentro del panorama gastronómico informal de España, especialmente en el ámbito de las hamburgueserías especializadas.

El podio logrado por Flaco refuerza además la proyección del proyecto liderado por Gonzalo Pose, que continúa consolidándose como una de las propuestas más reconocidas del sector burger en Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Interior del restaurante Flaco, ubicado en la rúa de Concepción Arenal de Santiago de Compostela

La segunda mejor hamburguesa de España está en Santiago de Compostela
Eladio González Lois
El ideal gallego

La Xunta traslada al jueves el corte de tráfico por la senda Milladoiro-Intermodal
Eladio González Lois
Rosa Crujeiras y Maite Flores, candidatas que competirán en la segunda vuelta en la USC

La USC decide este miércoles entre Rosa Crujeiras y Maite Flores tras una campaña marcada por la polémica
Eladio González Lois
A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, presentou o campionato xunto ao presidente da Federación Galega de Karate, Óscar Lafuente

O Multiúsos Fontes do Sar acolle o Campionato Galego Infantil e a Copa Cadete de Karate
Redacción