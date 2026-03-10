Fonseca acolle a exposición ‘O ceo aos meus pés’ da artista arxentina Luciana Rago
A mostra, comisariada por Paula Cabaleiro, establece un diálogo co teito mudéxar do Salón Artesoado e poderá visitarse ata o 18 de abril
A mostra da artista arxentina Luciana Rago 'O ceo aos meus pés' traza un diálogo simbólico co teito mudéxar do Salón Artesoado do Colexio de Fonseca da USC, levando o debuxo e a pintura sobre papel ao espazo, nun xogo de sensacións entre o corpo, a pintura e a arquitectura. Baixo o comisariado de Paula Cabaleiro, a exposición inaugurouse este luns 9 e poderá visitarse ata o 18 de abril, de luns a sábado, en horario de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 horas.
O acto inaugural estivo presidido pola vicerreitora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias, quen lembrou a aposta da Área de Cultura da USC pola arte contemporánea como “espazo de reflexión”. Ademais da artista e da comisaria, tamén participou no acto Javier Otero, creador do espazo sonoro que acompaña a mostra.
Vulnerabilidade, pel e memoria
A artista Luciana Rago Ferrón (San Juan, Arxentina, 1982) desenvolve o seu traballo a partir da linguaxe da pintura e o téxtil, adoptando o formato de instalación en diálogo coas particularidades de cada contexto expositivo. Na mostra de Fonseca, o ceo tórnase vulnerabilidade, pel e memoria, mesmo corpo, case como se descendesen séculos de historia do teito mudéxar volvéndose febras de paisaxe.
Nesta obra, os papeis de febras vexetais son traballados con tinta e acuarela, nun interesante xogo visual na súa fascinación polo ambiguo, desdebuxando o anverso e o reverso, investigando múltiples posibilidades nunha sorte de tensión entre o leve, o etéreo e o denso, o permanente. A obra formula unha experiencia vital para ser transitada: unha escenografía envolvente que ofrece diferentes puntos de vista e interpela activamente a quen a percorre.
‘O ceo aos meus pés’, que toma o título dunha antoloxía de poesía chinesa contemporánea, é unha metáfora complexa, mais tamén sensorial: un ceo que se deconstrúe en luz, levidade e emoción, mentres a súa derme actúa como rexistro de memoria, pegada e resistencia. A artista dialoga, así, coa tradición pictórica oriental, mais o trazo e a mancha irrompen agora na tridimensionalidade para interpelar o corpo e a súa temporalidade imperativa.