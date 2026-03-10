Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Fonseca acolle a exposición ‘O ceo aos meus pés’ da artista arxentina Luciana Rago

A mostra, comisariada por Paula Cabaleiro, establece un diálogo co teito mudéxar do Salón Artesoado e poderá visitarse ata o 18 de abril

Redacción
10/03/2026 06:51
A vicerreitora de Estudantes e Cultura da USC, Pilar Murias, presidiu a inauguración da exposición de Luciana Rago Ferrón
A vicerreitora de Estudantes e Cultura da USC, Pilar Murias, presidiu a inauguración da exposición de Luciana Rago Ferrón
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A mostra da artista arxentina Luciana Rago 'O ceo aos meus pés' traza un diálogo simbólico co teito mudéxar do Salón Artesoado do Colexio de Fonseca da USC, levando o debuxo e a pintura sobre papel ao espazo, nun xogo de sensacións entre o corpo, a pintura e a arquitectura. Baixo o comisariado de Paula Cabaleiro, a exposición inaugurouse este luns 9 e poderá visitarse ata o 18 de abril, de luns a sábado, en horario de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 horas. 

O acto inaugural estivo presidido pola vicerreitora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias, quen lembrou a aposta da Área de Cultura da USC pola arte contemporánea como “espazo de reflexión”. Ademais da artista e da comisaria, tamén participou no acto Javier Otero, creador do espazo sonoro que acompaña a mostra.

Vulnerabilidade, pel e memoria

A artista Luciana Rago Ferrón (San Juan, Arxentina, 1982) desenvolve o seu traballo a partir da linguaxe da pintura e o téxtil, adoptando o formato de instalación en diálogo coas particularidades de cada contexto expositivo. Na mostra de Fonseca, o ceo tórnase vulnerabilidade, pel e memoria, mesmo corpo, case como se descendesen séculos de historia do teito mudéxar volvéndose febras de paisaxe.

Nesta obra, os papeis de febras vexetais son traballados con tinta e acuarela, nun interesante xogo visual na súa fascinación polo ambiguo, desdebuxando o anverso e o reverso, investigando múltiples posibilidades nunha sorte de tensión entre o leve, o etéreo e o denso, o permanente. A obra formula unha experiencia vital para ser transitada: unha escenografía envolvente que ofrece diferentes puntos de vista e interpela activamente a quen a percorre.

‘O ceo aos meus pés’, que toma o título dunha antoloxía de poesía chinesa contemporánea, é unha metáfora complexa, mais tamén sensorial: un ceo que se deconstrúe en luz, levidade e emoción, mentres a súa derme actúa como rexistro de memoria, pegada e resistencia. A artista dialoga, así, coa tradición pictórica oriental, mais o trazo e a mancha irrompen agora na tridimensionalidade para interpelar o corpo e a súa temporalidade imperativa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El equipo responsable del estudio

Investigadores del IDIS abren la puerta a tratar la osteoporosis con un medicamento que usan millones de personas
Eladio González Lois
O voceiro socialista anunciou que o seu grupo preguntará no pleno cando prevé o goberno municipal sacar o concurso para garantir a apertura das cafetarías na tempada de maior actividade

O PSdeG de Santiago alerta de que as cafetarías dos parques municipais poden seguir pechadas esta primavera
Redacción
A vicerreitora de Estudantes e Cultura da USC, Pilar Murias, presidiu a inauguración da exposición de Luciana Rago Ferrón

Fonseca acolle a exposición ‘O ceo aos meus pés’ da artista arxentina Luciana Rago
Redacción
O Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento reforzou en 2025 as accións de prevención e formación, con visitas de 650 escolares ao parque de bombeiros

Os bombeiros de Santiago realizaron 1.923 intervencións en 2025, case cen menos ca no ano anterior
Redacción