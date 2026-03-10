Estas tres empresas compostelanas llevan sus productos a los grandes mercados globales

Montaje con los representantes de Macrotest, Bodegas Lodeiros y Artio durante el evento del programa Galicia Avanza Cedida

Tres empresas con sede en Santiago de Compostela y su comarca están reforzando su presencia en mercados internacionales gracias a su participación en el programa de aceleración Galicia Avanza, una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia —a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)— y gestionada por el Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole).

En la cuarta edición del programa, que acaba de finalizar, participaron 30 pymes innovadoras o de base tecnológica de toda Galicia, entre ellas tres compañías vinculadas al área compostelana: la tecnológica Macrotest, la Bodegas Lodeiros y la empresa de bebidas funcionales Artio, ubicada en Padrón.

Durante los diez meses de duración del programa, las empresas trabajaron en la apertura de nuevos mercados internacionales, en la consolidación de su presencia exterior y en la mejora de sus estrategias comerciales, así como en la protección de sus marcas y en la detección de oportunidades de colaboración empresarial.

Tecnología compostelana para el sector bancario internacional

La empresa Macrotest, con sede principal en Santiago y más de 20 años de experiencia en el desarrollo de software y transformación digital, ha reforzado su presencia en Estados Unidos y México con su servicio de digitalización para el sector bancario.

La empresa tecnológica compostelana desarrolla soluciones de software y transformación digital Cedida

La firma diseña entornos tecnológicos destinados a acelerar el negocio digital de las empresas, especialmente mediante soluciones de migración de grandes volúmenes de datos a la nube. En la actualidad, la exportación representa alrededor del 75 % de su facturación global, con presencia en diversos países de Latinoamérica, además de Estados Unidos y varios mercados europeos.

Dentro del programa Galicia Avanza, la empresa impulsó la obtención de certificados internacionales, participó en ferias y encuentros sectoriales en Estados Unidos y avanzó en la apertura de una oficina comercial en Miami, con el objetivo de reforzar su implantación en el mercado norteamericano.

Una bodega centenaria que busca consolidarse en el exterior

También desde Santiago opera Bodegas Lodeiros, una bodega familiar fundada en 1910 especializada en la elaboración artesanal de vermut gallego, vinos de autor y otras bebidas basadas en vino.

La bodega familiar fundada en 1910 en Santiago elabora vermuts artesanales y vinos de autor que ya se exportan a distintos mercados internacionales Cedida

Con una producción anual de alrededor de 50.000 botellas, la empresa combina tradición con el desarrollo de productos contemporáneos y mantiene una apuesta por la sostenibilidad, prescindiendo del uso de plásticos y empleando vidrio reciclado y etiquetas elaboradas con residuos orgánicos.

La bodega ya contaba con presencia internacional en países como Portugal y República Dominicana, y ahora trabaja para ampliar su posicionamiento en mercados gourmet de Alemania, Reino Unido, Suiza, Países Bajos, México y Estados Unidos.

Entre las acciones impulsadas en el programa figuran estudios de mercado, la participación en concursos internacionales y la mejora de sus materiales de comunicación para reforzar su presencia en el exterior.

Bebidas isotónicas naturales desde la comarca de Santiago

La tercera empresa participante es Artio Nutrición, con sede en Padrón y planta de producción en el municipio de Dodro, dedicada a la elaboración de bebidas isotónicas naturales a base de agua de mar procedente de los afloramientos de las Illas Cíes.

La empresa, con sede en Padrón y planta en Dodro, produce bebidas isotónicas naturales elaboradas con agua de mar de los afloramientos de las Illas Cíes Cedida

Estas bebidas, disponibles en sabores como limón, naranja, frambuesa, lima o tropical, destacan por su alta mineralización, ya que contienen hasta 78 minerales naturales, lo que las convierte en un producto orientado tanto a deportistas como a consumidores que buscan alternativas saludables.

Fundada en 2022, la compañía cuenta con capacidad para producir más de 15.000 botellas al día y desarrolla proyectos de investigación en colaboración con entidades como la Universidad de Vigo, experimentando con nuevos ingredientes funcionales para el desarrollo de futuros productos.

Sus bebidas ya se comercializan en mercados internacionales como Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal o Reino Unido, y con el impulso de Galicia Avanza la empresa busca ampliar su presencia en países como Emiratos Árabes Unidos, Alemania o Japón, donde existe una creciente demanda de este tipo de bebidas. Impulso a la internacionalización empresarial