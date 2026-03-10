El TSXG confirma una condena de año y medio de prisión por una agresión con una barra de hierro en Santiago

El tribunal consideró acreditado que el acusado usó una barra de hierro para golpear a la víctima y tuvo en cuenta atenuantes como la reparación del daño y consumo de estupefacientes Páxinas Galegas

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado el fallo de la Sección Sexta de la Audiencia de A Coruña que condenó a un año y seis meses de prisión, como autor de un delito de lesiones, a un hombre que golpeó a otro con una barra de hierro durante la madrugada del 2 de marzo de 2023 en el exterior de un local de ocio nocturno en Santiago.

En el fallo confirmado, el tribunal consideró acreditado que el acusado portaba la barra y la utilizó para golpear en la cara a la víctima, "con ánimo de atentar contra su integridad física". El procesado presentó recurso, pero ha sido desestimado.

La Sala se basó para esta decisión en la declaración "creíble, congruente y sin fisuras" del perjudicado, así como en el testimonio del dueño del local y en el hallazgo, por parte de la policía, de la barra en el coche del condenado.

A ello se suma, según explicó el fallo, el informe del médico forense, que detalla "el enlace causal con el golpe" y confirma las lesiones dentales.

La Sala tuvo en cuenta, a la hora de dictar la pena, las atenuantes de reparación del daño, por el abono del tratamiento odontológico antes del juicio, y la atenuante analógica prevista en el artículo 21.7 del Código Penal, "al haberse demostrado que en la fecha de los hechos concurría un trastorno de la personalidad y un consumo de drogas y alcohol, pero con mantenimiento de las capacidades cognoscitivas".