Santiago de Compostela

El TSXG confirma la absolución de un maître de Santiago acusado de acoso y agresión sexual

El tribunal considera que las pruebas mostradas en el juicio no fueron suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado

Agencias
10/03/2026 18:45
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
La sentencia ratifica el fallo previo de la Audiencia Provincial de A Coruña, que concluyó que los hechos denunciados no quedaron acreditados más allá de toda duda razonable
Europa Press
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña de absolver al maître de un restaurante de la capital gallega de los delitos de acoso y agresión sexual de los que estaba acusado, por no haber resultado probados.

Según se recoge en la sentencia, el tribunal explica que la prueba de cargo practicada en el juicio "no resultó suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado". El TSXG ampara ahora este criterio.

"Tras examinar las versiones contradictorias de las acusaciones y la defensa y ponderar las pruebas practicadas, no se pueden considerar acreditados, más allá de toda duda razonable, lo hechos por los que se formuló acusación", destacaron los magistrados en el fallo.

En la sentencia, la Sala indicaba que la declaración de la denunciante "presentó ciertas fluctuaciones al relatar las supuestas relaciones sexuales no consentidas". A ello, añadía que, "al margen de las contradicciones señaladas, la declaración solo estuvo respaldada por corroboraciones periféricas, sin carácter objetivo ni externo a sus manifestaciones".

En cuanto a las declaraciones testificales propuestas por la acusación y el resto de las partes, los magistrados afirman que "ofrecieron muy poco valor corroborativo respecto de los hechos objeto de acusación", ya que tienen como base lo que la denunciante "les contó". La Audiencia destaca que son "pruebas de referencia", pues "ninguno de ellos apreció directamente los hechos denunciados".

