Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PP de Santiago reclama un local adecuado para la Asociación Compostelá de Diabetes

La concejala popular Yolanda Otero denuncia que el espacio actual en el centro sociocultural José Saramago es insuficiente para la actividad de la entidad

Eladio Lois
Eladio Lois
10/03/2026 15:05
La concejala del PP de Santiago, Yolanda Otero, con miembros de la entidad
La concejala del PP de Santiago, Yolanda Otero, con miembros de la entidad
PP de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La concejala del Partido Popular de Santiago, Yolanda Otero, ha reclamado al gobierno municipal que facilite un local adecuado para la Asociación Compostelá de Diabetes, al considerar que el espacio que utiliza actualmente la entidad resulta insuficiente para desarrollar su actividad.

La edil popular mantuvo una reunión con miembros de la asociación para conocer de primera mano su labor y las necesidades que afrontan. Tras el encuentro, señaló que “o actual espazo cedido é notablemente insuficiente e non responde ás necesidades reais e actuais da asociación”, por lo que considera que no permite que la entidad desarrolle su trabajo “en condicións dignas nin con horarios amplos e flexibles”.

O voceiro socialista anunciou que o seu grupo preguntará no pleno cando prevé o goberno municipal sacar o concurso para garantir a apertura das cafetarías na tempada de maior actividade

O PSdeG de Santiago alerta de que as cafetarías dos parques municipais poden seguir pechadas esta primavera

Más información

Según explicó Otero, la asociación presta apoyo y atención a personas con diabetes y a sus familias tanto del Concello de Santiago como de su entorno, además de ofrecer orientación a visitantes que durante su estancia en la ciudad necesitan asistencia para gestionar su enfermedad.

La concejala destacó que se trata de una entidad con una importante labor social, por lo que considera que debería contar con un espacio estable y accesible. En este sentido, reclamó que el gobierno local de BNG y Compostela Aberta facilite un local que permita a la entidad desarrollar su actividad con normalidad.

“O goberno nacionalista debe atender ás necesidades do tecido asociativo de Compostela”, señaló la edil, que recordó que el grupo popular ya llevó al pleno municipal una propuesta para que el Concello cediese un espacio adecuado a la asociación, una iniciativa que no contó con el respaldo del ejecutivo local.

Actividad y trayectoria de la asociación

La Asociación Compostelá de Diabetes, creada en 1986, es la entidad de este ámbito más antigua de Galicia y actualmente ostenta la presidencia y la secretaría de la Federación Galega de Pacientes de Diabetes.

En la actualidad desarrolla su actividad en un espacio compartido en el Centro Sociocultural José Saramago, en el barrio de Vite, donde solo puede atender a los usuarios dos días a la semana, los lunes y los jueves entre las 18.00 y las 20.00 horas.

Entre las actividades que organiza la entidad se encuentran programas de formación, atención personalizada a pacientes —especialmente a personas mayores—, talleres de nutrición, asesoramiento sobre el uso de sensores y bombas de insulina, revisiones de pies y acompañamiento en el tratamiento farmacológico.

Otero subrayó que la asociación merece “un local que sexa un punto de referencia estable e accesible tanto para os socios da entidade como para calquera persoa que os necesite”. 

Una enfermedad con fuerte impacto

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se registraron en España 10.288 fallecimientos por diabetes. En Galicia hay más de 250.000 personas diagnosticadas con esta enfermedad, una cifra que sitúa a la comunidad entre las que presentan una mayor incidencia de esta patología crónica.

La concejala popular señaló que, ante esta realidad, la asociación compostelana cumple una función clave de apoyo, orientación y acompañamiento para las personas afectadas y sus familias.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Interior del restaurante Flaco, ubicado en la rúa de Concepción Arenal de Santiago de Compostela

La segunda mejor hamburguesa de España está en Santiago de Compostela
Eladio González Lois
El ideal gallego

La Xunta traslada al jueves el corte de tráfico por la senda Milladoiro-Intermodal
Eladio González Lois
Rosa Crujeiras y Maite Flores, candidatas que competirán en la segunda vuelta en la USC

La USC decide este miércoles entre Rosa Crujeiras y Maite Flores tras una campaña marcada por la polémica
Eladio González Lois
A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, presentou o campionato xunto ao presidente da Federación Galega de Karate, Óscar Lafuente

O Multiúsos Fontes do Sar acolle o Campionato Galego Infantil e a Copa Cadete de Karate
Redacción