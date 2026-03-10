El PP de Santiago reclama un local adecuado para la Asociación Compostelá de Diabetes

La concejala del PP de Santiago, Yolanda Otero, con miembros de la entidad PP de Santiago

La concejala del Partido Popular de Santiago, Yolanda Otero, ha reclamado al gobierno municipal que facilite un local adecuado para la Asociación Compostelá de Diabetes, al considerar que el espacio que utiliza actualmente la entidad resulta insuficiente para desarrollar su actividad.

La edil popular mantuvo una reunión con miembros de la asociación para conocer de primera mano su labor y las necesidades que afrontan. Tras el encuentro, señaló que “o actual espazo cedido é notablemente insuficiente e non responde ás necesidades reais e actuais da asociación”, por lo que considera que no permite que la entidad desarrolle su trabajo “en condicións dignas nin con horarios amplos e flexibles”.

Según explicó Otero, la asociación presta apoyo y atención a personas con diabetes y a sus familias tanto del Concello de Santiago como de su entorno, además de ofrecer orientación a visitantes que durante su estancia en la ciudad necesitan asistencia para gestionar su enfermedad.

La concejala destacó que se trata de una entidad con una importante labor social, por lo que considera que debería contar con un espacio estable y accesible. En este sentido, reclamó que el gobierno local de BNG y Compostela Aberta facilite un local que permita a la entidad desarrollar su actividad con normalidad.

“O goberno nacionalista debe atender ás necesidades do tecido asociativo de Compostela”, señaló la edil, que recordó que el grupo popular ya llevó al pleno municipal una propuesta para que el Concello cediese un espacio adecuado a la asociación, una iniciativa que no contó con el respaldo del ejecutivo local.

Actividad y trayectoria de la asociación

La Asociación Compostelá de Diabetes, creada en 1986, es la entidad de este ámbito más antigua de Galicia y actualmente ostenta la presidencia y la secretaría de la Federación Galega de Pacientes de Diabetes.

En la actualidad desarrolla su actividad en un espacio compartido en el Centro Sociocultural José Saramago, en el barrio de Vite, donde solo puede atender a los usuarios dos días a la semana, los lunes y los jueves entre las 18.00 y las 20.00 horas.

Entre las actividades que organiza la entidad se encuentran programas de formación, atención personalizada a pacientes —especialmente a personas mayores—, talleres de nutrición, asesoramiento sobre el uso de sensores y bombas de insulina, revisiones de pies y acompañamiento en el tratamiento farmacológico.

Otero subrayó que la asociación merece “un local que sexa un punto de referencia estable e accesible tanto para os socios da entidade como para calquera persoa que os necesite”.

Una enfermedad con fuerte impacto

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se registraron en España 10.288 fallecimientos por diabetes. En Galicia hay más de 250.000 personas diagnosticadas con esta enfermedad, una cifra que sitúa a la comunidad entre las que presentan una mayor incidencia de esta patología crónica.

La concejala popular señaló que, ante esta realidad, la asociación compostelana cumple una función clave de apoyo, orientación y acompañamiento para las personas afectadas y sus familias.