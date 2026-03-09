Santiago vuelve a pedir a la Xunta ser declarada zona de mercado residencial tensionado

La Xunta de Goberno Local de Santiago de Compostela aprobó este lunes remitir una nueva solicitud al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para que el municipio sea declarado zona de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la Ley por el Derecho a la Vivienda que permite aplicar medidas para contener los precios del alquiler.

La decisión se dio a conocer en la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno municipal, en la que comparecieron la portavoz del Concello, Míriam Louzao, y el concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, que detallaron el cierre de la tramitación municipal del expediente.

Un nuevo expediente adaptado a las exigencias de la Xunta

El concejal de Urbanismo explicó que la nueva documentación será enviada este mismo lunes al organismo autonómico, después de haber sido adaptada a las “exigencias específicas” planteadas por la Xunta de Galicia.

Según recordó Lestegás, el primer expediente remitido por el Concello ya demostraba “con claridade e contundencia” que Santiago cumplía los requisitos para ser declarada zona tensionada, aunque finalmente fue rechazado. La nueva solicitud mantiene los mismos argumentos, pero incorpora ajustes en la documentación para responder a las demandas formuladas por el Gobierno gallego.

Durante el periodo de exposición pública de veinte días, el Concello recibió dos alegaciones, frente a las seis registradas en el proceso anterior. El expediente también fue analizado el 12 de enero por la Mesa Sectorial de Vivenda, en su tercera reunión dedicada a esta cuestión. Con la aprobación en la Xunta de Goberno Local, el Concello da por finalizados los trámites municipales.

El alquiler subió más de un 40% en cinco años La memoria justificativa de la solicitud se basa exclusivamente en datos oficiales de fuentes autonómicas y estatales para describir la evolución del mercado residencial en la ciudad. Según los datos del Observatorio de Vivenda de Galicia, el precio medio del alquiler en Santiago aumentó un 40,26% entre 2019 y 2024, pasando de 444,4 euros a 623,3 euros mensuales. En ese mismo periodo, el IPC acumulado en Galicia fue del 20%. La normativa estatal establece que un municipio puede ser declarado zona de mercado residencial tensionado cuando el incremento del alquiler en los últimos cinco años supera en al menos tres puntos porcentuales la evolución del IPC. En el caso de Santiago, la subida prácticamente duplica ese indicador, según los datos incluidos en la solicitud.

Durante su intervención, el concejal de Urbanismo y Vivienda defendió la necesidad de aplicar medidas ante la escalada de precios del alquiler. “Algo está mal cando o alugueiro devora o teu salario”, afirmó Lestegás.

Algo está mal cando o alugueiro devora o teu salario” El concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás

El edil subrayó que el problema “non é local, senón global”, aunque también se manifiesta con intensidad en ciudades como Santiago, donde muchas personas tienen dificultades para afrontar el pago de la renta.

Actualmente existen 307 municipios en España declarados como zona de mercado residencial tensionado, que concentran 9,2 millones de habitantes, el 18,5% de la población del país. De ellos, 271 están en Cataluña, 14 en Euskadi, 21 en Navarra y solo uno en Galicia.

En opinión de Lestegás, esta diferencia responde a que “os gobernos autonómicos están a facer o que non fai o Goberno galego, que é impulsar a declaración de zona de mercado residencial tensionado”. El concejal recordó que el último municipio en obtener esta declaración fue Hernani y expresó su deseo de que Santiago sea el próximo.

El responsable municipal de Urbanismo también señaló que esta figura no solo permite medidas de contención del alquiler, sino que también conlleva beneficios fiscales en el IRPF, inversiones públicas y mayores ayudas para el tercer sector. “A declaración de zona de mercado residencial tensionado non resolve por si mesma o problema, pero é parte da solución”, concluyó.