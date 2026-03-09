Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago se reúne esta lunes para abordar la declaración de zona tensionada

Será Iago Lestergás el encargado de detallar los contenidos, mientras que la alcaldesa espera que sea aprobada rápido por parte de la Xunta

Agencias
09/03/2026 06:18
Zona Vieja de Santiago de Compostela
La alcaldesa avanzó la tramitación de la medida tras el acto institucional del 8M en el Concello
Eladio Lois
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha avanzado que irá a la Xunta do Goberno local este lunes, 9 de marzo, la propuesta para la declaración de zona de mercado residencial tensionado de la ciudad.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras la celebración del acto de lectura de la declaración de la Corporación Municipal con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, y la entrega del Premio Xohana Torres.

La mandataria local ha explicado que ya están "terminados" los trabajos por parte del departamento de Urbanismo y será el propio concejal, Iago Lestegás, quien detalle los contenidos de la propuesta.

"Esperemos que se sea aprobada de manera rápida por la propia Xunta", ha concluido.

