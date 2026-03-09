Santiago de Compostela
Santiago se reúne esta lunes para abordar la declaración de zona tensionada
Será Iago Lestergás el encargado de detallar los contenidos, mientras que la alcaldesa espera que sea aprobada rápido por parte de la Xunta
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha avanzado que irá a la Xunta do Goberno local este lunes, 9 de marzo, la propuesta para la declaración de zona de mercado residencial tensionado de la ciudad.
Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras la celebración del acto de lectura de la declaración de la Corporación Municipal con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, y la entrega del Premio Xohana Torres.
La mandataria local ha explicado que ya están "terminados" los trabajos por parte del departamento de Urbanismo y será el propio concejal, Iago Lestegás, quien detalle los contenidos de la propuesta.
"Esperemos que se sea aprobada de manera rápida por la propia Xunta", ha concluido.