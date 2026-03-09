Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago reúne a politólogos de universidades de EE. UU. para debatir sobre la polarización política mundial

El Centro de Estudos Avanzados acoge este lunes la conferencia internacional ‘Democracia e gobernanza global: retos e desafíos no século XXI’

Eladio Lois
09/03/2026 06:42
El politólogo Pablo Beramendi, profesor de la Universidad de Duke, uno de los participantes en la conferencia internacional
El Centro de Estudos Avanzados, situado en el parque de Vista Alegre de Santiago de Compostela, acogerá este lunes 9 de marzo entre las 16.00 y las 20.00 horas la conferencia internacional ‘Democracia e gobernanza global: retos e desafíos no século XXI’, una jornada que reunirá a politólogos de varias universidades de Estados Unidos para analizar la polarización política y los desafíos actuales de las democracias.

El encuentro está organizado por el Foro Económico de Galicia e Ideagov (International Center for Decentralization and Governance), una entidad con sede en la Universidade de Santiago de Compostela. En él participarán especialistas procedentes de las universidades de Stanford, Duke y Pennsylvania, que abordarán diferentes aspectos relacionados con la evolución de los sistemas democráticos y los retos de la gobernanza global.

El magistrado del Tribunal Supremo José Luis Seoane Spiegelberg, durante su intervención en la mesa de debate celebrada en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago.

José Luis Seoane: “La nueva configuración de la familia ha generado uno de los mayores cambios en el Derecho”

Según el director del Foro Económico de Galicia y responsable de Ideagov, Santiago Lago Peñas, el contexto político actual convierte este tipo de debates en especialmente oportunos, ya que permitirá ofrecer una reflexión cualificada sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo

Polarización política y democracia

La primera mesa de debate estará dedicada a ‘A polarización e o conflito político en democracia’, en la que intervendrán el profesor de la Universidad de Stanford Jonathan Rodden y el profesor de la Universidad de Duke Pablo Beramendi, con la profesora de la Universidade de Santiago de Compostela María Loureiro como moderadora. En este panel se analizarán las raíces de la hostilidad partidista y el estado actual de la democracia estadounidense desde una perspectiva comparativa. 

Unilateralismo y crisis humanitarias

La segunda mesa girará en torno a ‘Unilateralismo e as crises humanitarias globais’, centrada en las consecuencias del unilateralismo, la reducción de la ayuda internacional y los desafíos que afrontan los países que acogen a personas refugiadas.

En este debate participarán Erik Wibbels y Guy Grossman, ambos profesores de la Universidad de Pennsylvania, con la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid Miriam Hortas-Rico como moderadora.

La jornada comenzará a las 16.00 horas con un acto inaugural en el que participarán el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López; el secretario xeral de Universidades de la Xunta de Galicia, José Alberto Díez de Castro; el presidente del Foro Económico de Galicia, Víctor Nogueira; y el responsable de Ideagov, Santiago Lago Peñas.

El encuentro pretende analizar los principales desafíos de la democracia y de la gobernanza global en el siglo XXI, además de fomentar el intercambio de ideas entre investigadores y expertos en ciencia política sobre fenómenos como la polarización ideológica, las tensiones internacionales o las crisis humanitarias contemporáneas.

