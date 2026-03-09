Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago podrá disfrutar de platos de sus mejores chefs a precios accesibles en fechas seleccionadas

‘Cocinando Santiago’ vuelve al Mercado Boanerges con grandes colaboraciones y sorteos de noches de hotel

Eladio Lois
Eladio Lois
09/03/2026 19:42
Chefs participantes en la segunda edición de ‘Cocinando Santiago’ durante la presentación en el Mercado Boanerges
Chefs participantes en la segunda edición de ‘Cocinando Santiago’ durante la presentación en el Mercado Boanerges
Javier Albor
El Mercado Boanerges de Santiago volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la gastronomía con la segunda edición de ‘Cocinando Santiago’, una iniciativa que reunirá durante los próximos meses a algunos de los chefs más reconocidos de la ciudad en una experiencia culinaria abierta al público.

La propuesta consiste en sesiones gastronómicas mensuales en las que un cocinero invitado elaborará en directo tapas inspiradas en los platos de su restaurante, que se sumarán a las creaciones del chef del mercado, Pablo Pizarro

Chefs invitados de algunos de los restaurantes más conocidos de la ciudad

En esta nueva edición participarán Iago Pazos (Abastos 2.0), Alberto Lareo (Maina), Brisa Medina y Carlos Ínsua (Benedita Elisa), Tomás Rubio (A Viaxe) y Gonzalo Pose (Argentinos Casual Food y Flaco).

A ellos se sumarán este año por primera vez Andrés Medina, del restaurante Gaio, y Víctor Lobejón, de Anaco, que se incorporan a una iniciativa que busca compartir cocina, ideas y experiencias entre cocineros de Compostela.

Durante la presentación de la iniciativa, el director de Desarrollo de Negocio del Mercado Boanerges, Adrián Acevedo, explicó que el proyecto nace con el objetivo de dar visibilidad a la creatividad gastronómica de la ciudad y mostrar al público “lo que se está cociendo en los fogones de la ciudad”. 

Tapas en directo y colaboración entre cocineros

Cada chef participante elegirá una fecha al mes para cocinar en el mercado ante el público, en sesiones de aperitivo o tardeo, presentando pequeñas elaboraciones en formato tapa.

Estas propuestas se completarán con las creaciones del chef Pablo Pizarro, que preparará platos diseñados específicamente para cada jornada y elaborados con producto del propio mercado, buscando que cada menú forme una experiencia gastronómica conjunta. 

Sorteo de noches de hotel en cada cita

Como novedad en esta segunda edición, cada sesión gastronómica incluirá el sorteo de una noche de hotel para dos personas en cualquiera de los establecimientos de la cadena Alda Hotels en España. Cada tapa consumida dará derecho a un número para participar en el sorteo, una iniciativa que nace de la colaboración entre el Mercado Boanerges y esta cadena hotelera para generar nuevas sinergias entre proyectos vinculados al turismo y la gastronomía

La primera jornada de ‘Cocinando Santiago’ se celebrará este viernes 13 de marzo a las 20.00 horas con la participación del chef Iago Pazos, del restaurante Abastos 2.0.

Para la ocasión, Pazos elaborará "cocido galego nun entrepan" y una "empanada aberta vexetal que nunca chamaremos pizza", mientras que Pablo Pizarro completará la propuesta con un sashimi de salmón y jurel marinado con crema de aguacate y jalapeños.

