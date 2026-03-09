Santiago adjudica dos lotes de servicio de la red de centros socioculturales

La portavoz del Gobierno local anunció la adjudicación de los lotes I y III de la red de sentros socioculturales Turismo de Santiago

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha anunciado la adjudicación de dos lotes de servicio de la red de centros socioculturales. En concreto, el lote I de atención e información al público y el lote III de dinamización y mediación sociocultural.

Tal y como ha trasladado este lunes en rueda de prensa, la Xunta de Goberno local ha dado la luz verde a la adjudicación de estos servicios y faltaría por adjudicar el lote II, que está en proceso.

Según ha recordado, en el caso del lote III se tuvo que tramitar de nuevo el proceso después de que la empresa adjudicataria, Eulen S.A., presentase su renuncia a formalizar el contrato. Finalmente, tras acreditar el cumplimiento de los requisitos de la entidad que quedó en segundo lugar, la adjudicataria es la empresa Osventos Innovación en Servicios, con una oferta de 1.982.923,80 euros para un periodo de dos años.

De esta manera, deberá prestar 39.000 horas de servicio al año ofertando, como mínimo, programas y actividades relacionados con las temáticas de juego y ocio, clubs de tiempo libre, actividades ordinarias vinculadas a la cultura y arte, memoria y patrimonio, natureza y sostenibilidad, y bienestar; dinamización digital y nuevas tecnologías y actividades estacionales. Además, habrá una bolsa de 3.500 horas anuales para actividades no regulares, que serán de cumplimiento obligatorio.

Con respecto al lote I, que es de atención e información al público, resultó adjudicataria la empresa Nor'integra SL, por un importe total de 716.898,43 euros, también para ese período de dos años.

En este caso, el presupuesto de la licitación se incrementa en un 46% con respecto al contrato en vigor, para poder aumentar en 4.000 las horas de servicio anuales hasta llegar a las 19.000. Con ello, el objetivo es "homogeneizar los horarios", dentro de sus características particulares.

Así, los centros Maruxa e Coralia de la ciudad histórica, Aurelio Aguirre de Conxo, Santa Marta, José Saramago de Vite, Ensanche, o Romaño, Fontiñas, Castiñeiriño y la Casa das Asociacións de Cornes tendrán un horario unificado de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.30 horas; y los sábados por la mañana de 10.00 a 14.00. A mayores, el Ensanche, Santa Marta y el Maruxa e Coralia abrirán también los sábados de 17.00 a 21.00.