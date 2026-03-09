Padrón recuperará los depósitos de agua de Arretén casi 20 años después

Depósitos de agua de Arretén, en Padrón, actualmente en proceso de reparación Cedida

El Concello de Padrón está ejecutando actualmente las obras de reparación y puesta en funcionamiento de los depósitos de agua de Arretén, unas instalaciones que llevaban casi veinte años fuera de servicio después de resultar gravemente dañadas durante las riadas de 2006.

Durante todo este tiempo, estas infraestructuras permanecieron inutilizadas, lo que obligó al sistema municipal de abastecimiento a depender en mayor medida de captaciones externas de agua. Con la intervención en marcha, el Concello busca recuperar una infraestructura propia considerada clave para la red municipal de suministro.

Cambio en el trazado de la tubería

Además de la reparación de los depósitos, el proyecto incluye la modificación del trazado de la tubería de conducción del agua. El recorrido anterior discurría por el lecho del río, una circunstancia que provocó los daños sufridos durante las riadas de 2006.

Con la actuación actual, el nuevo trazado se está trasladando a las pistas de la zona, una solución que permitirá hacer el recorrido más seguro y racional, reduciendo el riesgo de daños ante futuros episodios meteorológicos adversos.

Una vez finalizados los trabajos, los depósitos permitirán almacenar y distribuir agua procedente de los manantiales municipales, lo que supondrá una mejora en la eficiencia del sistema de abastecimiento.

La recuperación de estas instalaciones también tendrá un impacto directo en las cuentas municipales, ya que reducirá la necesidad de captar agua desde la subestación de Arousa Norte, un servicio que actualmente supone un coste económico para el Concello.

La intervención cuenta con una inversión de 79.938,01 euros (IVA incluido) procedentes de una subvención financiada con fondos europeos NextGenerationEU, dentro de una línea de ayudas destinada a minimizar las pérdidas de agua en los sistemas de abastecimiento municipales.

La concejala de Obras, Ana Castro, explicó que con esta actuación “o Concello busca recuperar unha infraestrutura municipal que levaba anos deteriorada e avanzar cara a unha xestión máis eficiente, sostible e económica do abastecemento de auga, reducindo custes e aproveitando mellor os recursos naturais propios”.

En la misma línea, el alcalde de Padrón, Anxo R. Arca, señaló que “a recuperación dos depósitos de Arretén exemplifica o compromiso municipal por rehabilitar infraestruturas existentes, mellorar os servizos públicos e facer unha xestión responsable do diñeiro público”.