Santiago de Compostela

María Quiroga presenta en Santiago su libro ‘Perder o norte’, Premio Illa Nova

El encuentro literario tendrá lugar este viernes a las 19.00 horas en la librería Numax

Eladio Lois
Eladio Lois
09/03/2026 06:21
María Quiroga, autora de Perder o norte y ganadora del Premio Illa Nova 2025
María Quiroga, autora de 'Perder o norte' y ganadora del Premio Illa Nova 2025
Cedida
La librería Numax acogerá el próximo viernes 13 de marzo a las 19.00 horas la presentación del libro ‘Perder o norte’, obra de la escritora María Quiroga, distinguida con el Premio Illa Nova.

El acto tendrá lugar en el espacio cultural de Numax, en Santiago de Compostela, y contará con la participación de la propia autora, que estará acompañada durante la conversación por la escritora Cynthia Menéndez.

La diseñadora Lidia García posa con el Premio Despunte 2026

La compostelana Lidia García se alza con el Premio Despunte 2026

Más información

La obra, editada por Galaxia, ha sido reconocida con el Premio Illa Nova, un galardón que distingue trabajos de narrativa en lengua gallega y que busca dar visibilidad a nuevas voces literarias dentro del panorama editorial.

La presentación permitirá al público conocer de primera mano el proceso creativo y las claves del libro, en un encuentro abierto al diálogo con los lectores. La entrada será libre hasta completar aforo.

