María Quiroga presenta en Santiago su libro ‘Perder o norte’, Premio Illa Nova

María Quiroga, autora de 'Perder o norte' y ganadora del Premio Illa Nova 2025 Cedida

La librería Numax acogerá el próximo viernes 13 de marzo a las 19.00 horas la presentación del libro ‘Perder o norte’, obra de la escritora María Quiroga, distinguida con el Premio Illa Nova.

El acto tendrá lugar en el espacio cultural de Numax, en Santiago de Compostela, y contará con la participación de la propia autora, que estará acompañada durante la conversación por la escritora Cynthia Menéndez.

La obra, editada por Galaxia, ha sido reconocida con el Premio Illa Nova, un galardón que distingue trabajos de narrativa en lengua gallega y que busca dar visibilidad a nuevas voces literarias dentro del panorama editorial.

La presentación permitirá al público conocer de primera mano el proceso creativo y las claves del libro, en un encuentro abierto al diálogo con los lectores. La entrada será libre hasta completar aforo.