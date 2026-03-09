Mi cuenta

Santiago de Compostela

Maite Flores, optimista en la recta final de la campaña para la rectoría de la USC

La candidata llama a la comunidad universitaria a participar en la segunda vuelta tras la victoria de Rosa Crujeiras en la primera votación

Agencias
09/03/2026 19:52
Maite Flores, candidata a rectora de la USC
Flores reivindica la participación en los comicios y asegura que su equipo seguirá trabajando con “energía e ilusión” hasta el cierre oficial de la campaña
Cedida
La candidata a la rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Maite Flores, ha reivindicado este lunes en un acto convocado por la propia universidad con motivo del 8M que "esta habiendo partido" en la segunda vuelta de las elecciones tras la victoria de Rosa Crujeiras en los primeros comicios.

En el último día de campaña electoral, ha solicitado a la comunidad universitaria que "no deje de ir a votar ni vote en blanco" aunque se decantasen por alguna de las candidaturas eliminadas en esa primera votación.

Flores, a su vez, ha cargado contra el equipo de Rosa Crujeiras al considerar que están "un poco anestesiados" y por "no querer responder" a las preguntas que, a su juicio, realizan desde su bando.

De esquerda a dereita, Sonia Esperanza Rodríguez, María Quintiana, Antonio López, Goretti Sanmartín e Desirée Domínguez

A USC reivindica o papel da universidade na loita pola igualdade no acto institucional do 8M

Más información

Pese a "no saber cuál va a ser el resultado", se ha mostrado "optimista" y, en referencia al metafórico partido disputado, ha augurado "un buen resultado". Además, ha indicado que las propuestas de ambas aspirantes son "muy diferentes".

"Lo llevamos bien, con energía e ilusión, agradeciendo a la gente que siga confiando en nosotros porque cada vez tenemos más constancia de que la gente va confiando en nosotros", ha agregado.

Con todo, ha avanzado que seguirá "dándole duro" hasta las doce de la noche, hora en la que se cerrará oficialmente la campaña electoral y se dará paso a la jornada electoral antes de las votaciones de este miércoles.

