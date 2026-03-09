La USC conmemora el 8M en Santiago con un acto institucional en el Colegio de Fonseca

El primero de los actos tuvo lugar este viernes en el Edificio Intercentros, convocado por las comisiones de igualdad del Campus de Lugo Cedida

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) conmemorará el Día Internacional de la Mujer con un acto institucional que se celebrará este lunes 9 de marzo a las 12.00 horas en el Salón Noble del Colegio de Fonseca, en Santiago de Compostela.

La cita contará con la asistencia del rector de la USC, Antonio López, y forma parte del programa de actividades impulsado por la institución universitaria con motivo del 8 de marzo, una fecha proclamada por las Naciones Unidas como jornada de recuerdo, reconocimiento y reivindicación de los derechos de las mujeres.

Lectura del manifiesto y reconocimiento institucional

Durante el acto se dará lectura al manifiesto de la Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria (RUIGEU), en el que se reivindica la necesidad de continuar avanzando en la igualdad de derechos y oportunidades dentro del ámbito universitario.

Además, la USC realizará un reconocimiento al Arquivo Histórico Universitario por su contribución a la promoción de la igualdad de género dentro de la institución.

La directora del archivo, Desirée Domínguez Pallas, será la encargada de pronunciar la conferencia titulada ‘O fío invisible: tecendo a igualdade a través dos arquivos’, en la que abordará el papel de la documentación histórica y los archivos en la construcción y preservación de la memoria vinculada a la igualdad.

El acto institucional podrá seguirse también a través del canal de YouTube de la Universidade de Santiago de Compostela.