Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La USC conmemora el 8M en Santiago con un acto institucional en el Colegio de Fonseca

La Universidad de Santiago celebrará el acto central este lunes a las 12.00 horas en el Salón Noble 

Eladio Lois
Eladio Lois
09/03/2026 06:31
El primero de los actos tuvo lugar este viernes en el Edificio Intercentros, convocado por las comisiones de igualdad del Campus de Lugo
El primero de los actos tuvo lugar este viernes en el Edificio Intercentros, convocado por las comisiones de igualdad del Campus de Lugo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) conmemorará el Día Internacional de la Mujer con un acto institucional que se celebrará este lunes 9 de marzo a las 12.00 horas en el Salón Noble del Colegio de Fonseca, en Santiago de Compostela.

La cita contará con la asistencia del rector de la USC, Antonio López, y forma parte del programa de actividades impulsado por la institución universitaria con motivo del 8 de marzo, una fecha proclamada por las Naciones Unidas como jornada de recuerdo, reconocimiento y reivindicación de los derechos de las mujeres. 

Lectura del manifiesto y reconocimiento institucional

Durante el acto se dará lectura al manifiesto de la Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria (RUIGEU), en el que se reivindica la necesidad de continuar avanzando en la igualdad de derechos y oportunidades dentro del ámbito universitario.

Además, la USC realizará un reconocimiento al Arquivo Histórico Universitario por su contribución a la promoción de la igualdad de género dentro de la institución. 

La directora del archivo, Desirée Domínguez Pallas, será la encargada de pronunciar la conferencia titulada ‘O fío invisible: tecendo a igualdade a través dos arquivos’, en la que abordará el papel de la documentación histórica y los archivos en la construcción y preservación de la memoria vinculada a la igualdad.

El acto institucional podrá seguirse también a través del canal de YouTube de la Universidade de Santiago de Compostela.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La esgrimista Natalia Díez durante su participación en el Campeonato de España junior de espada

Doble cita para el Compostela Esgrima: Natalia Díez compite en el Nacional junior y Jorge Pazó roza el podio en Vigo
Eladio González Lois
Estado actual de las obras de urbanización en la rúa García Lorca de Santiago

El PP de Santiago denuncia la paralización de las obras de la rúa García Lorca y alerta de riesgos para peatones
Eladio González Lois
El ideal gallego

Santiago vuelve a pedir a la Xunta ser declarada zona de mercado residencial tensionado
Eladio González Lois
Depósitos de agua de Arretén, en Padrón, actualmente en proceso de reparación

Padrón recuperará los depósitos de agua de Arretén casi 20 años después
Eladio González Lois