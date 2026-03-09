La USC conmemora el 8M en Santiago con un acto institucional en el Colegio de Fonseca
La Universidad de Santiago celebrará el acto central este lunes a las 12.00 horas en el Salón Noble
La Universidade de Santiago de Compostela (USC) conmemorará el Día Internacional de la Mujer con un acto institucional que se celebrará este lunes 9 de marzo a las 12.00 horas en el Salón Noble del Colegio de Fonseca, en Santiago de Compostela.
La cita contará con la asistencia del rector de la USC, Antonio López, y forma parte del programa de actividades impulsado por la institución universitaria con motivo del 8 de marzo, una fecha proclamada por las Naciones Unidas como jornada de recuerdo, reconocimiento y reivindicación de los derechos de las mujeres.
Lectura del manifiesto y reconocimiento institucional
Durante el acto se dará lectura al manifiesto de la Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria (RUIGEU), en el que se reivindica la necesidad de continuar avanzando en la igualdad de derechos y oportunidades dentro del ámbito universitario.
Además, la USC realizará un reconocimiento al Arquivo Histórico Universitario por su contribución a la promoción de la igualdad de género dentro de la institución.
La directora del archivo, Desirée Domínguez Pallas, será la encargada de pronunciar la conferencia titulada ‘O fío invisible: tecendo a igualdade a través dos arquivos’, en la que abordará el papel de la documentación histórica y los archivos en la construcción y preservación de la memoria vinculada a la igualdad.
El acto institucional podrá seguirse también a través del canal de YouTube de la Universidade de Santiago de Compostela.