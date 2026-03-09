Mi cuenta

Santiago de Compostela

Kid Mount actúa na Igrexa da Universidade en Compostela no seu novo capítulo: ‘Perreo Paradiso’

O concerto gratuíto terá lugar o 12 de marzo ás 21.00 horas e as entradas de balde repartiránse media hora antes 

Adriana Quesada
Adriana Quesada
09/03/2026 06:22
Kid Mount, artista galego de música urbana con presenza creciente no panorama musical, ofrecerá un concerto gratuíto o 12 de marzo
A música cobrará especial importancia o vindeiro 12 de marzo no campus de Santiago de Compostela que, no marco da Primavera Cultural da USC, terá a actuación de Kid Mount na Igrexa da Universidade que botará a andar ás 21.00 horas.

A recollida de entradas de balde (unha por persoa) comezará ás 20.40 horas na Igrexa da Universidade. O acceso é libre ata completar a capacidade do espazo.

Kid Mount é un artista galego que vén revolucionando a escena urbana dende 2021. Cun estilo propio, sen filtros e cheo de emoción, combina son, estética e mensaxe para crear algo novo dentro da música galega. En pouco tempo pasou de gravar os seus primeiros temas a ter máis de 16.000 oíntes mensuais en Spotify, cun público cada vez máis fiel

Tras éxitos como 'Ben Mal', 'NeoAmor' e 'Amor e Outras Drogas' xunto a 9Louro, Kid Mount prepárase para o seu novo capítulo: ‘Perreo Paradiso’, un proxecto compacto e maduro que mestura a enerxía do reggaetón dos 2000’s co seu imaxinario máis único e desfrutable. O directo promete ser algo único: unha experiencia inmersiva, intensa e liberadora. “Non é só un concerto, é unha viaxe emocional onde cada tema convida a bailar, sentir e deixarse levar. Un espazo sen prexuízos, onde celebrar o amor propio, o baile e a liberdade de ser un/unha mesmo/a”, explica.

