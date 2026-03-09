Mi cuenta

I Xornada da Rede Educativa ecoBosque conecta escolas coa natureza e a cidade

O Concello de Santiago abre o prazo de inscrición para este encontro do profesorado, que se celebrará o 13 de marzo e inclúe actividades no Bosque do Banquete de Conxo e ao longo do río Sar

Redacción
09/03/2026 06:20
Ecobosque do Banquete de Conxo
A xornada, organizada polo departamento de Emprego, ofrecerá presentacións do proxecto ecoBosque, espazos de intercambio de experiencias e un roteiro interpretativo
Concello de Santiago
O Concello de Santiago, a través do departamento de Emprego, abre o prazo de inscrición para participar na I Xornada da Rede Educativa ecoBosque, un encontro dirixido ao profesorado interesado en explorar o territorio como recurso educativo e desenvolver proxectos co alumnado vinculados á natureza, á ciencia e á participación.

A xornada celebrarase o venres 13 de marzo, entre as 15.00 e as 19.30 horas, e está concibida como un espazo de encontro para que docentes de distintos centros poidan coñecer o potencial educativo do Bosque do Banquete de Conxo e do río Sar, compartir experiencias e comezar a construír unha rede de colaboración arredor do territorio.

Esta iniciativa forma parte da creación da Rede Educativa ecoBosque, impulsada polo Concello de Santiago para conectar profesorado interesado en desenvolver propostas educativas que vinculen escola, natureza e comunidade.

O programa da xornada combinará diferentes momentos de encontro e reflexión. A sesión comezará cun xantar de benvida, seguido da presentación do proxecto ecoBosque – Río Sar e dun espazo participativo de diálogo e intercambio entre docentes, no que se compartirán ideas e experiencias didácticas.

A xornada rematará cun roteiro interpretativo polo Bosque do Banquete de Conxo, que permitirá descubrir sobre o terreo os valores ambientais, históricos e culturais deste espazo. O percorrido estará acompañado polo editor e divulgador Quique Alvarellos, que achegará contexto histórico e cultural sobre este enclave singular da cidade.

O encontro pretende ser o primeiro paso para crear unha comunidade docente arredor do río Sar e do Bosque do Banquete de Conxo, explorando novas formas de aprendizaxe vinculadas ao territorio e promovendo proxectos educativos que conecten o alumnado co lugar que habita.

