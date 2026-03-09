El PSOE de Santiago acusa a Rueda y Verea de perjudicar a la ciudad tras dos años de legislatura

Aitor Bouza, Bernardo Fernández y Patricia Iglesias analizaron en Santiago los dos primeros años de legislatura PSdeG

El Partido Socialista de Santiago de Compostela ha hecho balance de los dos años de legislatura desde las últimas elecciones autonómicas para asegurar que la ciudad "pierde" con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y "pierde" con el portavoz local del PP y parlamentario autonómico, Borja Verea.

Este mensaje ha sido trasladado este viernes por el secretario local del PSdeG, Aitor Bouza, quien ha comparecido ante los medios junto al jefe de filas del PSOE en la provincia de A Coruña, Bernardo Fernández, y la diputada en la Cámara gallega, Patricia Iglesias.

En su intervención, Aitor Bouza ha denunciado que tanto Rueda como Borja Verea priorizan los intereses del Partido Popular a los de los vecinos, con políticas como la de "rebajar los impuestos a los más ricos" para "dejar sin servicio" a los vecinos.

Así, Bouza ha censurado que a Borja Vera "se le llene el pecho hablando de compostelanismo" pero, según ha denunciado, después en el Parlamento de Galicia "vota en contra" de iniciativas que mejoran la vida de los compostelanos.

En este punto ha puesto como ejemplo los casos del párking del Hospital Clínico, así como la situación de la vivienda y la sanidad en la ciudad.

Verea afirma que trabaja para ser alcalde en 2027 pero recuerda que el PP todavía no tiene candidatos confirmados Más información

Vivienda

En esta línea, Bernardo Fernández ha sostenido que muchas de los anuncios del PP y de la Xunta se quedan en promesas que "no se llegan a materializar", lo que "aflora la incapacidad del PP de Santiago" para influir en las decisiones del Gobierno gallego.

De este modo, ha citado la vivienda para asegurar que las "promesas de la Xunta" son "papel mojado" cuando en lo que va de legislatura solo hay construidas "155 de las 8.000 viviendas prometidas".

Además, en lo relativo a las políticas sociales y a la educación, ha recordado las reivindicaciones de distintos centros educativos como el Monte dos Postes y el López Ferreiro para criticar que las reivindicaciones de medidas como personal de refuerzo no están siendo atendidas por el Ejecutivo autonómico.

O PSOE alerta dun “preocupante freazo” na construción de vivenda en Santiago Más información

Industria

Por su parte, Patricia Iglesias, que es la portavoz de Economía e Industria del PSOE en el Parlamento de Galicia, ha dicho lamentado la falta impulso a la industria y ha recordado que el polígono de A Sionlla sigue sin ampliar su capacidad de suelo público pese al anuncio realizado por la Xunta en 2023.

"A día de hoy no hay ni una sola parcela disponible si una empresa quiere instalarse", ha señalado para recordar que sí hay una iniciativas privada en el polígono de Lavacolla que aplauden los empresarios, pero nada público a través de Xestur.

"El balance es que estamos en la casilla de salida en materia de actividad y desarrollo industrial", ha afirmado.

Críticas al gobierno local

En la rueda de prensa, además, el secretario xeral del PSOE local se ha referido a la polémica en torno a la caída de la propuesta para el contrato del agua en el pleno pese al acuerdo previo de la comisión al asegurar que el gobierno local debe aclarar si hay fisuras en la postura entre BNG y CA.

"BNG y CA deben explicar a la ciudadanía por qué tenemos que renunciar a tener un contrato que en la práctica deja las tuberías rotas, al rural sin saneamiento y unas redes totalmente deficientes", ha manifestado.

Por último, sobre los presupuestos locales, Bouza ha recordado que su Grupo presentó más de 70 propuestas, muchas de ellas con promesas del propio gobierno que siguen sin cumplirse y ha dejado claro que su formación decidirá el voto a las cuentas "en función de los intereses de los vecinos".