Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PP de Santiago denuncia la paralización de las obras de la rúa García Lorca y alerta de riesgos para peatones

Los concejales José Ramón de la Fuente y Adrián Villa reclaman al Concello un calendario público para terminar la urbanización y medidas urgentes de seguridad

Eladio Lois
Eladio Lois
09/03/2026 13:52
Estado actual de las obras de urbanización en la rúa García Lorca de Santiago
Estado actual de las obras de urbanización en la rúa García Lorca de Santiago
PP de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Partido Popular de Santiago ha denunciado este lunes la situación de las obras de urbanización de la rúa García Lorca, que, según los populares, se encuentran paralizadas y generan problemas de seguridad y movilidad en el barrio.

En un comunicado, los concejales José Ramón de la Fuente y Adrián Villa criticaron la gestión del gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta, al que acusan de una “nefasta xestión” del proyecto. 

Obras paralizadas y falta de planificación

El concejal popular José Ramón de la Fuente señaló que el proyecto, heredado de la anterior administración, fue licitado tarde por el actual gobierno municipal, lo que provocó que las obras comenzaran “a destempo”.

Según explicó, durante la ejecución aparecieron líneas de servicios no previstas, lo que, en su opinión, evidencia una falta de planificación y supervisión técnica. “A cidade non se pode permitir proxectos de construción interminables, nin unha improvisación constante”, afirmó el edil.

De la Fuente añadió que este tipo de incidencias son habituales en obras de esta naturaleza y requieren una respuesta rápida por parte del gobierno municipal, algo que, a su juicio, no se está produciendo. Como resultado, aseguró, la calle se encuentra “esnaquizada, a medio rematar, sen unha solución inmediata á vista”

Riesgos para la seguridad peatonal

El Partido Popular considera que la situación es especialmente preocupante en términos de seguridad vial. Según los populares, las aceras están incompletas, con superficies irregulares y tramos intransitables, lo que obliga en algunos casos a los peatones a caminar por la calzada.

También denunciaron problemas en la señalización y en el estado del firme, especialmente en el paso de peatones situado en la confluencia con la avenida Castelao, así como la ausencia de medidas provisionales que garanticen la seguridad durante la ejecución de los trabajos.

Los concejales populares subrayaron además que se trata de una zona con una elevada presencia de personas mayores, muchas de ellas con movilidad reducida, que ahora se ven obligadas a desplazarse en condiciones complicadas. 

Ante esta situación, el PP de Santiago reclama al gobierno municipal un plazo inmediato, público y vinculante para la continuación y finalización de las obras, así como la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad de los peatones mientras duren los trabajos.

De la Fuente insistió en que “a incompetencia do goberno nacionalista está a converter un proxecto necesario nun risco diario para os nosos maiores e para calquera veciña e veciño que, simplemente, queira camiñar con seguridade polo seu barrio”, y criticó que la actuación se esté gestionando, según dijo, “a base de improvisación e escusas”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La esgrimista Natalia Díez durante su participación en el Campeonato de España junior de espada

Doble cita para el Compostela Esgrima: Natalia Díez compite en el Nacional junior y Jorge Pazó roza el podio en Vigo
Eladio González Lois
Estado actual de las obras de urbanización en la rúa García Lorca de Santiago

El PP de Santiago denuncia la paralización de las obras de la rúa García Lorca y alerta de riesgos para peatones
Eladio González Lois
El ideal gallego

Santiago vuelve a pedir a la Xunta ser declarada zona de mercado residencial tensionado
Eladio González Lois
Depósitos de agua de Arretén, en Padrón, actualmente en proceso de reparación

Padrón recuperará los depósitos de agua de Arretén casi 20 años después
Eladio González Lois