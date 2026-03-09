El PP de Santiago denuncia la paralización de las obras de la rúa García Lorca y alerta de riesgos para peatones

Estado actual de las obras de urbanización en la rúa García Lorca de Santiago PP de Santiago

El Partido Popular de Santiago ha denunciado este lunes la situación de las obras de urbanización de la rúa García Lorca, que, según los populares, se encuentran paralizadas y generan problemas de seguridad y movilidad en el barrio.

En un comunicado, los concejales José Ramón de la Fuente y Adrián Villa criticaron la gestión del gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta, al que acusan de una “nefasta xestión” del proyecto.

Obras paralizadas y falta de planificación

El concejal popular José Ramón de la Fuente señaló que el proyecto, heredado de la anterior administración, fue licitado tarde por el actual gobierno municipal, lo que provocó que las obras comenzaran “a destempo”.

Según explicó, durante la ejecución aparecieron líneas de servicios no previstas, lo que, en su opinión, evidencia una falta de planificación y supervisión técnica. “A cidade non se pode permitir proxectos de construción interminables, nin unha improvisación constante”, afirmó el edil.

De la Fuente añadió que este tipo de incidencias son habituales en obras de esta naturaleza y requieren una respuesta rápida por parte del gobierno municipal, algo que, a su juicio, no se está produciendo. Como resultado, aseguró, la calle se encuentra “esnaquizada, a medio rematar, sen unha solución inmediata á vista”.

Riesgos para la seguridad peatonal

El Partido Popular considera que la situación es especialmente preocupante en términos de seguridad vial. Según los populares, las aceras están incompletas, con superficies irregulares y tramos intransitables, lo que obliga en algunos casos a los peatones a caminar por la calzada.

También denunciaron problemas en la señalización y en el estado del firme, especialmente en el paso de peatones situado en la confluencia con la avenida Castelao, así como la ausencia de medidas provisionales que garanticen la seguridad durante la ejecución de los trabajos.

Los concejales populares subrayaron además que se trata de una zona con una elevada presencia de personas mayores, muchas de ellas con movilidad reducida, que ahora se ven obligadas a desplazarse en condiciones complicadas.

Ante esta situación, el PP de Santiago reclama al gobierno municipal un plazo inmediato, público y vinculante para la continuación y finalización de las obras, así como la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad de los peatones mientras duren los trabajos.

De la Fuente insistió en que “a incompetencia do goberno nacionalista está a converter un proxecto necesario nun risco diario para os nosos maiores e para calquera veciña e veciño que, simplemente, queira camiñar con seguridade polo seu barrio”, y criticó que la actuación se esté gestionando, según dijo, “a base de improvisación e escusas”.