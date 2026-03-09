El Arteal Santiago se toma la revancha ante el Leka Enea y gana con autoridad en San Lázaro (4-0)

El Arteal Santiago celebró en San Lázaro una victoria contundente ante el Leka Enea de Irún. Cedida

El Arteal Santiago logró este viernes una victoria contundente por 4-0 frente al Leka Enea de Irún en el pabellón de San Lázaro, un triunfo que permitió al conjunto compostelano resarcirse de la derrota sufrida ante el mismo rival en las semifinales de la Copa del Rey.

El encuentro llegaba con especial interés, ya que el conjunto vasco ocupaba el cuarto puesto de la clasificación, a solo dos puntos del equipo santiagués. Conscientes de la importancia del duelo, los jugadores del Arteal salieron muy concentrados desde el primer punto del partido.

La dirección técnica introdujo además cambios en la alineación, situando a Enio como número uno, Humberto como número dos y Gastón como tercer jugador, una decisión que terminó resultando decisiva en el desarrollo del encuentro.

Humberto encarrila el partido

El primer enfrentamiento midió a Humberto con Jon Ander. El jugador del Arteal comenzó el duelo con buenas sensaciones, aunque su rival logró adjudicarse el primer set por 9-11.

A partir de ese momento, Humberto elevó notablemente su nivel de juego, insistiendo especialmente en el revés de su adversario, lo que le permitió dominar el resto del partido y llevarse los tres sets siguientes por 11-6, 11-5 y 11-8, colocando el 1-0 para el Arteal.

En el segundo partido se enfrentaron Enio y Dani Palacios. El jugador del Arteal salió muy agresivo desde el inicio y se llevó con claridad el primer set por 11-3.

Los dos siguientes parciales resultaron mucho más disputados, pero Enio mantuvo el control en los momentos decisivos y logró imponerse por 11-9 y 13-11, ampliando la ventaja del equipo compostelano hasta el 2-0.

Remontada de Gastón para el tercer punto

El tercer duelo enfrentó a Gastón con Endika. El jugador del Arteal comenzó el partido lejos de su mejor versión y cedió el primer set por 5-11.

Tras pasar por el banquillo, la situación cambió por completo. Gastón reaccionó con autoridad y pasó a dominar claramente el encuentro, imponiéndose en los tres sets siguientes con gran solvencia por 11-2, 11-3 y 11-3, lo que dejaba al Arteal a un solo punto de la victoria.

Con el 3-0 en el marcador, Enio regresó a la mesa para enfrentarse nuevamente a Jon Ander con la oportunidad de cerrar el partido.

El primer set fue muy igualado y terminó cayendo del lado del jugador vasco por 12-14, pese a que el compostelano dispuso de dos bolas para cerrarlo. En el segundo set la igualdad volvió a ser máxima, aunque esta vez Enio se impuso por 13-11.

A partir de ahí, el jugador del Arteal tomó el control del encuentro. Dominó el tercer set por 11-6, desplazando a su rival de un lado a otro de la mesa y evitando que entrara en el juego. En el cuarto, pese a un tiempo muerto solicitado por Jon Ander cuando el marcador reflejaba 5-2, Enio mantuvo la ventaja y terminó imponiéndose por 11-9, certificando el 4-0 definitivo para el conjunto compostelano.

Segundo puesto en la clasificación

Con esta victoria, el Arteal Santiago se mantiene en el segundo puesto de la Superdivisión masculina con 22 puntos, a cinco del líder Cajasur. El equipo compostelano conserva además un punto de ventaja sobre el Alicante, tercer clasificado, y dos sobre el Olot, que ocupa la cuarta posición.

El próximo compromiso del Arteal será el domingo 15 de marzo, cuando el conjunto santiagués viajará al País Vasco para enfrentarse al Atlético San Sebastián, un rival que ocupa actualmente el noveno puesto de la clasificación, pero que cuenta en su plantilla con jugadores de gran nivel como el sueco Jon Persson, que permanece invicto en la liga con ocho victorias, acompañado por el internacional Ander Cepas.