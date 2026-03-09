Doble cita para el Compostela Esgrima: Natalia Díez compite en el Nacional junior y Jorge Pazó roza el podio en Vigo

La esgrimista Natalia Díez durante su participación en el Campeonato de España junior de espada Compostela Esgrima

El Compostela Esgrima afrontó este fin de semana una doble cita competitiva con presencia en dos escenarios distintos: el Campeonato de España junior de espada en Logroño y el torneo del Ranking Galego de Florete celebrado en Vigo.

La participación del club compostelano estuvo marcada por el regreso a la competición de Natalia Díez, así como por el debut en florete de Hugo Voyneau y la destacada actuación del compostelano Jorge Pazó, que terminó entre los ocho mejores del torneo gallego.

Natalia Díez regresa en el Campeonato de España junior

La esgrimista Natalia Díez, natural de Ames, logró clasificarse por tercer año consecutivo para el Campeonato de España, en esta ocasión en su primer año dentro de la categoría junior.

Sin embargo, su preparación para la cita nacional estuvo condicionada por una lesión que la mantuvo dos meses fuera de las pistas. Una vez recibida el alta médica, la participación en Logroño se planteó principalmente como una prueba para evaluar su estado de cara al tramo final de la temporada.

En la competición, la amesana firmó una actuación de menos a más, con cinco derrotas y una victoria, esta última frente a la granadina Eva Álvarez. Con estos resultados finalizó como 38ª clasificada del Campeonato de España junior, quedándose cerca de acceder a la segunda fase de eliminación del torneo.

Jorge Pazó brilla en el ranking gallego de florete

La segunda cita del fin de semana llevó al club compostelano hasta Vigo, donde se disputó una prueba del Ranking Galego de Florete.

En este torneo participó el compostelano Jorge Pazó, que firmó una actuación destacada. En la primera fase logró dos victorias, ante Iván González, del Ciudad de Vigo, por 5-4, y frente a Pablo Varela, de la Escola Galega, por 5-2.

Estos resultados le permitieron acceder a la fase de eliminación, donde superó a Adrián Covelo, del Olivo Vigo, por 15-12, lo que le dio el pase al cuadro de los ocho mejores.

En los cuartos de final se enfrentó a Héctor Ocampo, del Olivo, que finalmente se impuso por 15-5, dejando a Pazó en una meritoria octava posición en la clasificación final del torneo.

El campeonato fue ganado por Marcos Rascado, del Olivo, que se impuso en la final a su compañero de club Héctor Ocampo.

Experiencia para Hugo Voyneau en su debut en florete

El tercer representante del club compostelano en Vigo fue el esgrimista francés Hugo Voyneau, que participó por primera vez en la modalidad de florete.

El tirador del Compostela completó el torneo acumulando experiencia competitiva en esta arma, quedándose muy cerca de lograr su primera victoria y finalizando en la 14ª posición, con el objetivo de seguir trabajando y progresando en esta disciplina.