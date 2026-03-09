Cortes nocturnos en la AP-53 a su paso por Vedra durante más de una semana por obras en el peaje

Las afecciones comenzarán este lunes 9 de marzo a las 23.00 horas y se prolongarán previsiblemente hasta las 07.00 horas del miércoles 18 de marzo Cedida

Los conductores que circulen por la autopista AP-53 a su paso por el municipio de Vedra deberán tener en cuenta las restricciones de tráfico nocturnas que se aplicarán durante los próximos días debido a trabajos de mejora en las instalaciones del peaje.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la sociedad concesionaria ACEGA, instalará un pórtico de cierre de origen de peaje junto a la plaza de peaje de Vedra, situada en el kilómetro 11,565 de la autopista, una actuación que obligará a realizar cortes temporales en la circulación.

Cortes de tráfico durante la noche

Las afecciones comenzarán este lunes 9 de marzo a las 23.00 horas y se prolongarán previsiblemente hasta las 7.00 horas del miércoles 18 de marzo.

Durante ese periodo se producirán cortes de tráfico de lunes a viernes en horario nocturno, entre las 23.00 y las 7.00 horas, para garantizar la seguridad de los operarios que trabajan en la zona.

En el caso de Vedra, las restricciones afectarán a la calzada derecha de la AP-53, en sentido Ourense, en el tramo comprendido entre los kilómetros 1,95 y 15.

Los trabajos no se ejecutarán en días festivos y, según ha explicado el Ministerio, nunca se cerrarán simultáneamente las dos calzadas de la autopista, con el objetivo de minimizar el impacto sobre la circulación.

Desvíos por la N-525

Para mantener la fluidez del tráfico durante los trabajos, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la carretera N-525, que servirá como vía de desvío en ambos sentidos de circulación durante las noches en las que se ejecuten los cortes.

Además de la actuación prevista en Vedra, las obras también contemplan la instalación de otro pórtico de cierre en la plaza de peaje de Ponte, en el municipio de Lalín, en la provincia de Pontevedra.