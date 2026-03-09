Mi cuenta

Santiago de Compostela

Cortes de tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro–Intermodal

La afección se producirá entre las 09.00 y las 20.00 horas y se habilitarán itinerarios alternativos para facilitar la circulación

Eladio Lois
Eladio Lois
09/03/2026 15:04
Reconstrucción virtual del resultado final de la intervención
Reconstrucción virtual del resultado final de la intervención
Xunta
El avance en las obras de la senda peatonal y ciclista Milladoiro–Intermodal obligará a cortar el tráfico este miércoles 11 de marzo en el enlace que conecta la autovía AG-56 con la SC-20 y la AP-9 en sentido Santiago.

La restricción será necesaria para instalar una pasarela en el punto kilométrico 1+390 de la nueva senda, una operación que requiere ocupar la zona de trabajo y adoptar medidas especiales de seguridad durante el desarrollo de las tareas.

Según la previsión inicial, la afección al tráfico se limitará únicamente a la jornada del miércoles, en horario diurno entre las 09.00 y las 20.00 horas

Ramales que permanecerán cerrados

Durante ese periodo permanecerán cerrados tres ramales del enlace viario, lo que obligará a modificar temporalmente algunos recorridos habituales de los conductores.

En concreto, se cerrará el ramal 72, que conecta la salida de la AG-56 con la incorporación a la SC-20 en sentido Santiago. También se verán afectados el ramal 70 y el ramal 71, ambos correspondientes a incorporaciones a la AG-56 desde la SC-20 en sentido Santiago

Desvíos provisionales de tráfico

Para garantizar la movilidad mientras duren los trabajos, se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados.

El tráfico procedente de la AG-56 con destino Santiago por la SC-20 deberá incorporarse a la vía en sentido Milladoiro a través del ramal 73 y realizar posteriormente el cambio de sentido en la glorieta del Milladoiro.

Por su parte, los vehículos que circulen por la SC-20 en dirección Santiago y quieran acceder a la AG-56 o a la AP-9 deberán continuar por la SC-20 hasta la glorieta de enlace con el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde podrán realizar el cambio de sentido para incorporarse posteriormente a la AG-56 o a la AP-9 desde el ramal 74 en sentido Milladoiro.

La instalación de la pasarela forma parte de las actuaciones para completar la nueva senda peatonal y ciclista entre O Milladoiro y la estación intermodal de Santiago, una infraestructura que busca mejorar la movilidad sostenible y facilitar los desplazamientos a pie o en bicicleta entre ambos puntos.

