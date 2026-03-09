Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

As Escolas Infantís Municipais abren portas para familias interesadas nas prazas 2026-2027

As xornadas permitirán visitar instalacións, coñecer o proxecto educativo e resolver dúbidas antes do inicio do prazo de solicitude, que será do 13 de marzo ao 6 de abril

Redacción
09/03/2026 07:31
O proceso de admisión para o curso 2026-2027 nas escolas infantís municipais do Concello de Santiago de Compostela inclúe renovacións, traslados e novo ingreso
As escolas infantís de Meixonfrío-Salgueiriños, Conxo e As Fontiñas celebrarán portas abertas entre o 11 e o 16 de marzo ás 17.30 horas
Concello de Santiago
As Escolas Infantís Municipais (EIM) de Conxo, As Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños abren as súas portas para que as familias poidan coñecelas antes do proceso de solicitude de praza, que se inicia o 13 de marzo e remata o 6 de abril de 2026.

Nestas xornadas, as familias poderán visitar ás instalacións, coñecer o equipo educativo, informarse sobre o proxecto educativo, os servizos e as tarifas, así como resolver posibles dúbidas sobre o procedemento de acceso.

Antes de iniciarse o prazo de solicitude de novo ingreso, as escolas infantís abren as súas portas ás persoas interesadas nos vindeiros días. A Escola Infantil de Meixonfrío-Salgueiriños farao o mércores 11 de marzo ás 17.30 horas. Ao día seguinte, o xoves 12 de marzo, poderase visitar a EIM de Conxo no mesmo horario. Tamén ás 17.30 horas, o luns 16 de marzo será o turno da escola infantil das Fontiñas.

Admisión de alumnado

O prazo para solicitar a renovación de praza ou o traslado do alumnado actual das escolas infantís está aberto ata o vindeiro luns, 9 de marzo. O  prazo para as solicitudes de novo ingreso estará aberto do venres 13 de marzo ao luns 6 de abril.

