Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Amada Traba y Pepe Cabido reflexionan en Santiago sobre pornografía y relaciones igualitarias

El Ateneo acoge este lunes un encuentro con motivo del 8M

Eladio Lois
Eladio Lois
09/03/2026 06:44
La socióloga Amada Traba y el profesor de Filosofía Pepe Cabido
La socióloga Amada Traba y el profesor de Filosofía Pepe Cabido
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Ateneo de Santiago celebrará este lunes 9 de marzo a las 19.30 horas una nueva sesión del ciclo ‘Luns do Ateneo’, que en esta ocasión se enmarca en las actividades con motivo del Día de la Mujer.

El encuentro, que tendrá lugar en la sede del Ateneo situada en la Rúa do Vilar, 19, consistirá en un diálogo titulado ‘Pornografía e igualdade’, en el que participarán la licenciada en Sociología Amada Traba y el licenciado en Filosofía Pepe Cabido.

El magistrado del Tribunal Supremo José Luis Seoane Spiegelberg, durante su intervención en la mesa de debate celebrada en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago.

José Luis Seoane: “La nueva configuración de la familia ha generado uno de los mayores cambios en el Derecho”

Más información

La sesión abordará la relación entre pornografía e igualdad de género desde una perspectiva crítica y educativa. El objetivo del encuentro es abrir un espacio de reflexión sobre los modelos de relación y sexualidad presentes en la sociedad contemporánea, así como sobre el papel que pueden desempeñar la educación y la coeducación en la construcción de relaciones más igualitarias. 

Dos especialistas en igualdad y educación

La docente de Sociología de la Educación en la Universidade de Vigo, Amada Traba, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la sociología del género. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, lleva más de tres décadas participando en actividades de divulgación, formación e investigación vinculadas a las políticas de igualdad, además de impartir docencia en el Posgrado de Género de la Universidade de Vigo.

Por su parte, el profesor de Filosofía en enseñanza secundaria Pepe Cabido está especializado en nuevas masculinidades no hegemónicas y cuenta con una larga experiencia en la realización de talleres de igualdad dirigidos a jóvenes.

El diálogo forma parte del programa de actividades que el Ateneo compostelano desarrolla periódicamente para promover el debate público sobre cuestiones sociales y culturales de actualidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La esgrimista Natalia Díez durante su participación en el Campeonato de España junior de espada

Doble cita para el Compostela Esgrima: Natalia Díez compite en el Nacional junior y Jorge Pazó roza el podio en Vigo
Eladio González Lois
Estado actual de las obras de urbanización en la rúa García Lorca de Santiago

El PP de Santiago denuncia la paralización de las obras de la rúa García Lorca y alerta de riesgos para peatones
Eladio González Lois
El ideal gallego

Santiago vuelve a pedir a la Xunta ser declarada zona de mercado residencial tensionado
Eladio González Lois
Depósitos de agua de Arretén, en Padrón, actualmente en proceso de reparación

Padrón recuperará los depósitos de agua de Arretén casi 20 años después
Eladio González Lois