Amada Traba y Pepe Cabido reflexionan en Santiago sobre pornografía y relaciones igualitarias

El Ateneo de Santiago celebrará este lunes 9 de marzo a las 19.30 horas una nueva sesión del ciclo ‘Luns do Ateneo’, que en esta ocasión se enmarca en las actividades con motivo del Día de la Mujer.

El encuentro, que tendrá lugar en la sede del Ateneo situada en la Rúa do Vilar, 19, consistirá en un diálogo titulado ‘Pornografía e igualdade’, en el que participarán la licenciada en Sociología Amada Traba y el licenciado en Filosofía Pepe Cabido.

La sesión abordará la relación entre pornografía e igualdad de género desde una perspectiva crítica y educativa. El objetivo del encuentro es abrir un espacio de reflexión sobre los modelos de relación y sexualidad presentes en la sociedad contemporánea, así como sobre el papel que pueden desempeñar la educación y la coeducación en la construcción de relaciones más igualitarias.

Dos especialistas en igualdad y educación

La docente de Sociología de la Educación en la Universidade de Vigo, Amada Traba, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la sociología del género. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, lleva más de tres décadas participando en actividades de divulgación, formación e investigación vinculadas a las políticas de igualdad, además de impartir docencia en el Posgrado de Género de la Universidade de Vigo.

Por su parte, el profesor de Filosofía en enseñanza secundaria Pepe Cabido está especializado en nuevas masculinidades no hegemónicas y cuenta con una larga experiencia en la realización de talleres de igualdad dirigidos a jóvenes.

El diálogo forma parte del programa de actividades que el Ateneo compostelano desarrolla periódicamente para promover el debate público sobre cuestiones sociales y culturales de actualidad.