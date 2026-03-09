Mi cuenta

A USC reivindica o papel da universidade na loita pola igualdade no acto institucional do 8M

A institución sumouse ao manifesto da rede RUIGEU e recoñeceu o traballo do Arquivo Histórico Universitario na promoción da igualdade de xénero

Redacción
09/03/2026 19:50
De esquerda a dereita, Sonia Esperanza Rodríguez, María Quintiana, Antonio López, Goretti Sanmartín e Desirée Domínguez
Santi Alvite
“A igualdade non é un obxectivo abstracto nin un logro consolidado; é unha tarefa permanente que esixe garantías xurídicas, vontade política e acción institucional sostida”. Así reza o manifesto da Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria (RUIGEU) ao que se sumou este ano a USC no Día Internacional das Mulleres co lema da ONU ‘Dereitos. Xustiza. Acción. Para TODAS as mulleres e nenas’.

Como universidade comprometida coa construción dunha comunidade universitaria libre de discriminacións, violencias e desigualdades de xénero, a Universidade de Santiago celebrou este luns esta sinalada data nun acto oficial no Salón Nobre de Fonseca que presidiu o reitor e no que a delegada para a Igualdade, Sonia Esperanza Rodríguez Boente, deu lectura ao manifesto da RUIGEU. “A nosa misión formativa e científica sitúanos nunha posición clave para promover o pensamento crítico, visibilizar as achegas das mulleres en todos os ámbitos do coñecemento e formar xeracións comprometidas cos dereitos humanos e a igualdade”, dixo.

Na cerimonia fíxose un recoñecemento ao Arquivo Histórico Universitario pola súa contribución á igualdade de xénero na USC, que recolleu a súa directora do Arquivo, Desirée Domínguez Pallas, quen ademais pronunciou a conferencia 'O fío invisible: tecendo a igualdade a través dos arquivos'. Nela puxo de relevo o traballo do colectivo de profesionais que traballan nos arquivos, “buscando sempre un enfoque feminista”, e fixo un percorrido polos anos de historia do arquivo que dirixe.

“Sen dúbida, o traballo do noso Arquivo Histórico redunda na consecución dunha universidade máis feminista”, manifestou o reitor, quen fixo fincapé na misión que teñen as universidades de transmitirlle ao estudantado os valores necesarios para construír unha sociedade máis igualitaria. “Temos que facer autocrítica -dixo-, e non debemos estar facendo ben as cousas diante dos últimos informes que alertan do aumento do negacionismo”. De aí, manifestou, que “debamos dobrar esforzos neste eido”.

No acto participaron a alcaldesa da cidade, Goretti Sanmartín, e a directora xeral de Promoción da Igualdade da Xunta de Galicia, María Quintiana, que dixo “ansiar” unha Galicia na que as mulleres e as nenas teñan “unhas administracións públicas que as acompañen, unhas leis que as protexan e unhas políticas públicas que sumen na loita pola igualdade”. Pola súa banda, a alcaldesa apelou tamén, ao igual que o reitor, ás universidades, “que xogan un papel fundamental para loitar contra o negacionismo, xa que este debe ser combatido con coñecemento, investigación e educación”.

O 8M na USC

Arredor do 8M son moitas as actividades institucionais, culturais e reivindicativas que no seo da USC organizan os distintos centros  tanto en Lugo como en Santiago e que comezaron o venres co descubrimento dunha placa na EPSE en homenaxe a María Luisa Pérez-Soba y Baró, primeira enxeñeira agrónoma de Galicia, e a lectura dun manifesto diante da Biblioteca Intercentros.

