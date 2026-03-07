La Feria de Minerales de Santiago muestra hasta el domingo miles de piezas naturales en Área Central
La cita incluye expositores de varios países y actividades divulgativas sobre dinosaurios, fósiles y minerales fluorescentes
La XII Feria de Minerales de Santiago continúa abierta al público hasta este domingo en el outlet Área Central, donde los visitantes pueden descubrir miles de minerales y fósiles procedentes de diferentes países, además de participar en diversas actividades divulgativas organizadas durante el fin de semana.
La cita, que comenzó este jueves, reúne a expositores procedentes de Galicia, el resto de España, Portugal, Marruecos, Alemania o Polonia, que presentan piezas de diferentes tamaños, colores y precios pensadas tanto para curiosos como para coleccionistas o expertos.
Entre las piezas expuestas pueden encontrarse minerales integrados en joyas, elementos decorativos o ejemplares destinados a colecciones, lo que convierte el evento en una oportunidad para acercarse al mundo de la mineralogía y la paleontología desde distintas perspectivas.
La feria puede visitarse todos los días entre las 10.00 y las 21.00 horas, y la organización ha programado diferentes propuestas para acercar este ámbito al público general.
Actividades divulgativas el sábado
La jornada del sábado concentrará varias de las actividades programadas dentro de la feria. A partir de las 17.00 horas se celebrará una mesa de intercambio de minerales, abierta a cualquier persona interesada en participar y que permanecerá activa hasta las 20.00 horas.
Media hora más tarde, a las 17.30 horas, el paleontólogo Juan Carlos Escudero ofrecerá una charla participativa sobre la extinción de los dinosaurios, dirigida a público de todas las edades.
El programa se completará a partir de las 18.30 horas con un taller sobre limpieza de fósiles y minerales fluorescentes, impartido por el especialista Ricardo Olabogoya.
Exposiciones y muestras
Durante los cuatro días de la feria, los visitantes también pueden disfrutar de photocalls, exposiciones y muestras especiales que incluyen piezas procedentes del Museo de Historia Natural de Santiago y del Museo de Minerales de Galicia de Porriño.
El evento busca acercar al público las bellezas y formaciones que surgen en la naturaleza, mostrando tanto ejemplares de gran valor científico como piezas curiosas que despiertan el interés de aficionados y visitantes.