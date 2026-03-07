Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Feria de Minerales de Santiago muestra hasta el domingo miles de piezas naturales en Área Central

La cita incluye expositores de varios países y actividades divulgativas sobre dinosaurios, fósiles y minerales fluorescentes

Eladio Lois
Eladio Lois
07/03/2026 06:02
Uno de los stands de la Feria de Minerales de Santiago, instalada en el outlet Área Central hasta este domingo
Uno de los stands de la Feria de Minerales de Santiago, instalada en el outlet Área Central hasta este domingo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La XII Feria de Minerales de Santiago continúa abierta al público hasta este domingo en el outlet Área Central, donde los visitantes pueden descubrir miles de minerales y fósiles procedentes de diferentes países, además de participar en diversas actividades divulgativas organizadas durante el fin de semana.

La cita, que comenzó este jueves, reúne a expositores procedentes de Galicia, el resto de España, Portugal, Marruecos, Alemania o Polonia, que presentan piezas de diferentes tamaños, colores y precios pensadas tanto para curiosos como para coleccionistas o expertos.

Entre las piezas expuestas pueden encontrarse minerales integrados en joyas, elementos decorativos o ejemplares destinados a colecciones, lo que convierte el evento en una oportunidad para acercarse al mundo de la mineralogía y la paleontología desde distintas perspectivas.

La feria puede visitarse todos los días entre las 10.00 y las 21.00 horas, y la organización ha programado diferentes propuestas para acercar este ámbito al público general. 

Actividades divulgativas el sábado

La jornada del sábado concentrará varias de las actividades programadas dentro de la feria. A partir de las 17.00 horas se celebrará una mesa de intercambio de minerales, abierta a cualquier persona interesada en participar y que permanecerá activa hasta las 20.00 horas.

Media hora más tarde, a las 17.30 horas, el paleontólogo Juan Carlos Escudero ofrecerá una charla participativa sobre la extinción de los dinosaurios, dirigida a público de todas las edades.

El programa se completará a partir de las 18.30 horas con un taller sobre limpieza de fósiles y minerales fluorescentes, impartido por el especialista Ricardo Olabogoya

Exposiciones y muestras

Durante los cuatro días de la feria, los visitantes también pueden disfrutar de photocalls, exposiciones y muestras especiales que incluyen piezas procedentes del Museo de Historia Natural de Santiago y del Museo de Minerales de Galicia de Porriño.

El evento busca acercar al público las bellezas y formaciones que surgen en la naturaleza, mostrando tanto ejemplares de gran valor científico como piezas curiosas que despiertan el interés de aficionados y visitantes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Uno de los stands de la Feria de Minerales de Santiago, instalada en el outlet Área Central hasta este domingo

La Feria de Minerales de Santiago muestra hasta el domingo miles de piezas naturales en Área Central
Eladio González Lois
O alcalde de Ames, Blas García, reuniuse co presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, para coordinar investimentos conxuntos

A modernización do campo de fútbol do Milladoiro, prioridade do Concello de Ames en colaboración coa Deputación
Redacción
El ideal gallego

Santiago acogerá este domingo una movilización por el 8M que recorrerá el centro histórico
Eladio González Lois
María Baleato compareceu en rolda de prensa para reclamar ao Concello a información sobre os créditos de Incolsa destinados ás compañías aéreas nos anos 2023, 2024 e 2025

O PP de Santiago denuncia falta de información sobre as negociacións con Ryanair
Redacción