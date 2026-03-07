La Feria de Minerales de Santiago muestra hasta el domingo miles de piezas naturales en Área Central

Uno de los stands de la Feria de Minerales de Santiago, instalada en el outlet Área Central hasta este domingo Cedida

La XII Feria de Minerales de Santiago continúa abierta al público hasta este domingo en el outlet Área Central, donde los visitantes pueden descubrir miles de minerales y fósiles procedentes de diferentes países, además de participar en diversas actividades divulgativas organizadas durante el fin de semana.

La cita, que comenzó este jueves, reúne a expositores procedentes de Galicia, el resto de España, Portugal, Marruecos, Alemania o Polonia, que presentan piezas de diferentes tamaños, colores y precios pensadas tanto para curiosos como para coleccionistas o expertos.

Entre las piezas expuestas pueden encontrarse minerales integrados en joyas, elementos decorativos o ejemplares destinados a colecciones, lo que convierte el evento en una oportunidad para acercarse al mundo de la mineralogía y la paleontología desde distintas perspectivas.

La feria puede visitarse todos los días entre las 10.00 y las 21.00 horas, y la organización ha programado diferentes propuestas para acercar este ámbito al público general.

Actividades divulgativas el sábado

La jornada del sábado concentrará varias de las actividades programadas dentro de la feria. A partir de las 17.00 horas se celebrará una mesa de intercambio de minerales, abierta a cualquier persona interesada en participar y que permanecerá activa hasta las 20.00 horas.

Media hora más tarde, a las 17.30 horas, el paleontólogo Juan Carlos Escudero ofrecerá una charla participativa sobre la extinción de los dinosaurios, dirigida a público de todas las edades.

El programa se completará a partir de las 18.30 horas con un taller sobre limpieza de fósiles y minerales fluorescentes, impartido por el especialista Ricardo Olabogoya.

Exposiciones y muestras

Durante los cuatro días de la feria, los visitantes también pueden disfrutar de photocalls, exposiciones y muestras especiales que incluyen piezas procedentes del Museo de Historia Natural de Santiago y del Museo de Minerales de Galicia de Porriño.

El evento busca acercar al público las bellezas y formaciones que surgen en la naturaleza, mostrando tanto ejemplares de gran valor científico como piezas curiosas que despiertan el interés de aficionados y visitantes.