Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Suspendido el juicio contra una mujer acusada de portar más de 1.000 euros en billetes falsos

La Fiscalía solicita tres años de prisión y una multa de 3.090 euros

Ep
06/03/2026 13:16
Juzgados de Santiago de Compostela
Juzgados de Santiago de Compostela
EP
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago de Compostela ha suspendido este viernes el juicio contra una mujer acusada de portar más de 1.000 euros en billetes falsos, después de que la procesada no compareciese en la vista.

El procedimiento estaba previsto para celebrarse este 6 de marzo, pero tuvo que aplazarse debido a la incomparecencia de la acusada, lo que impidió el desarrollo de la sesión judicial.

112 Emergencias

Una fuga de gas en una vivienda de Santiago moviliza a bomberos y servicios sanitarios

Más información

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan al 12 de septiembre de 2023, cuando la mujer fue sorprendida en una lavandería situada en la calle Melide de Santiago de Compostela

Acusación por falsificación de moneda

De acuerdo con la Fiscalía, la mujer portaba 32 billetes de 20 y 50 euros, que sumaban 1.030 euros, y que habrían sido elaborados para aparentar autenticidad.

Por estos hechos, el Ministerio Público le atribuye un delito de falsificación de moneda.

La Fiscalía solicita para la acusada tres años de prisión, además de una multa de 3.090 euros, con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Santiago acogerá este domingo una movilización por el 8M que recorrerá el centro histórico
Eladio González Lois
María Baleato compareceu en rolda de prensa para reclamar ao Concello a información sobre os créditos de Incolsa destinados ás compañías aéreas nos anos 2023, 2024 e 2025

O PP de Santiago denuncia falta de información sobre as negociacións con Ryanair
Redacción
A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas visitou hoxe a promoción de 12 vivendas en Lamas de Abade, que se suman ás 36 que tamén se executan en Santiago-04

A Xunta prevé entregar esta primavera 12 vivendas públicas en Lamas de Abade
Redacción
A alcaldesa, Goretti Sanmartín, e membros da Corporación Municipal leron o manifesto institucional do 8M en Santiago

A xornalista Raquel C. Pico recibe o Premio Xohana Torres 2025 polo seu traballo sobre Maruja del Mazo
Redacción