Suspendido el juicio contra una mujer acusada de portar más de 1.000 euros en billetes falsos

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago de Compostela ha suspendido este viernes el juicio contra una mujer acusada de portar más de 1.000 euros en billetes falsos, después de que la procesada no compareciese en la vista.

El procedimiento estaba previsto para celebrarse este 6 de marzo, pero tuvo que aplazarse debido a la incomparecencia de la acusada, lo que impidió el desarrollo de la sesión judicial.

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan al 12 de septiembre de 2023, cuando la mujer fue sorprendida en una lavandería situada en la calle Melide de Santiago de Compostela.

Acusación por falsificación de moneda

De acuerdo con la Fiscalía, la mujer portaba 32 billetes de 20 y 50 euros, que sumaban 1.030 euros, y que habrían sido elaborados para aparentar autenticidad.

Por estos hechos, el Ministerio Público le atribuye un delito de falsificación de moneda.

La Fiscalía solicita para la acusada tres años de prisión, además de una multa de 3.090 euros, con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.