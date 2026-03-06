Santiago acogerá este domingo una movilización por el 8M que recorrerá el centro histórico

Diversas organizaciones feministas de Santiago de Compostela han convocado a la ciudadanía a participar este domingo en una manifestación unitaria con motivo del Día Internacional de la Mujer, que recorrerá las calles de la ciudad bajo el lema Por la vida y contra el fascismo, diversidad y feminismo.

Según explican las entidades convocantes, la movilización busca reivindicar la lucha por una vida digna y por la libre determinación de los cuerpos, las identidades y los territorios, además de expresar el rechazo a lo que definen como el cisheteropatriarcado, el capital, el racismo, el colonialismo y la guerra.

Actividades previas en la Praza 8 de Marzo

La jornada comenzará a las 17.00 horas en la Praza 8 de Marzo, donde se celebrarán diversas actividades abiertas a la participación vecinal. Entre ellas se incluyen una merienda popular y varios talleres para pintar pancartas y camisetas o elaborar chapas reivindicativas.

En caso de lluvia, las actividades se trasladarán a la sede de la Asociación Vecinal A Xuntanza, situada en la Corredoira das Fraguas.

Recorrido por el centro histórico

La manifestación comenzará a las 20.00 horas desde la propia Praza 8 de Marzo. Desde allí, el recorrido continuará por la rúa Virxe da Cerca, entrando en la Cidade Vella por la Porta Faxeira y finalizando en la Praza das Praterías.

Una vez finalizada la marcha, mujeres y personas disidentes de género que representan la diversidad de la vecindad compostelana serán las encargadas de leer el manifiesto final.

Las organizaciones convocantes señalan además que, tal y como recoge su decálogo, no se admitirán actitudes o discursos que atenten contra la dignidad de las personas o de los colectivos, con el objetivo de garantizar que el espacio de la movilización sea seguro para todas las personas participantes.

Colectivos convocantes

La convocatoria cuenta con el respaldo de distintas organizaciones feministas y sociales, entre ellas Arxentinas na Galiza pola Memoria, Verdade e Xustiza; Asemblea Aberta Feminista de Compostela; Atreve-T Estudantes trans, non binaries e intersex da USC; Avante LGBT+; Peste; Marcha Mundial das Mulleres; Coordinadora da Mocidade Socialista; Plataforma Feminista Galega; Red Feminista por Nicaragua; el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza y Tamborililás Batukada Transfeminista de Compostela.