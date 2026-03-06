Rosa Crujeiras ficha al cardiólogo José Ramón González Juanatey para su equipo

El cardiólogo José Ramón González Juanatey, que se incorpora al equipo de Rosa Crujeiras en la candidatura al rectorado de la USC Cedida

La candidata al rectorado de la Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, ha anunciado la incorporación del cardiólogo José Ramón González Juanatey a su equipo como delegado para la Estrategia de Ciencias de la Salud.

Según ha explicado la propia candidatura en una nota de prensa, el médico asumirá la responsabilidad de coordinar e impulsar la política académica e investigadora de la USC en el ámbito biosanitario, un área que consideran estratégica para el futuro de la institución.

Crujeiras destaca que González Juanatey es “un referente indiscutible en el campo biosanitario”, y señala que su incorporación responde a la necesidad de reforzar el liderazgo en un ámbito que considera clave para el desarrollo de la universidad en los próximos años.

Refuerzo del sistema de formación e investigación

La candidata ha señalado que la USC afrontará en los próximos años “el reto estratégico de consolidar y fortalecer el sistema de formación e investigación de excelencia en Ciencias de la Salud”, un proyecto que, según ha indicado, se viene desarrollando desde la universidad en colaboración con el hospital y con el Instituto de Investigación Sanitaria.

En este sentido, Crujeiras subraya la importancia de reforzar la coordinación institucional en un momento que considera determinante para el futuro de los estudios sanitarios en Galicia.

El contexto del debate sobre Medicina

Crujeiras también se ha referido a la reciente controversia en torno al Grado de Medicina, que, según ha señalado, ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer una respuesta institucional sólida y transversal.

“La reciente controversia alrededor del Grado de Medicina ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar una respuesta institucional sólida, coordinada y transversal que preserve el papel protagonista de la USC en la formación del personal sanitario en Galicia, y también en la investigación de vanguardia en el ámbito biosanitario que estamos desarrollando”, ha señalado.

En este contexto, la candidata defiende que la incorporación de González Juanatey permitirá contar con un liderazgo “solvente y de reconocido prestigio” para afrontar los retos que se plantean en el ámbito de las Ciencias de la Salud.