Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Pataca Minuta actuará este sábado en la sala Sónar de Santiago con entradas desde 5 euros

El grupo actuará el 7 de marzo a las 22.00 horas en el local de la rúa de Mazarelos con un concierto centrado en nuevas propuestas musicales

Eladio Lois
Eladio Lois
06/03/2026 06:03
Imagen promocional del proyecto musical Pataca Minuta
Imagen promocional del proyecto musical Pataca Minuta
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La sala Sónar, situada en la rúa de Mazarelos, acogerá este sábado, 7 de marzo, el concierto del grupo Pataca Minuta, que presentará su propuesta musical en directo dentro de la programación habitual de música en vivo del local compostelano.

La actuación comenzará a las 22.00 horas y se celebrará en uno de los espacios más habituales para los conciertos de pequeño formato en la escena musical de Santiago de Compostela.

Baldo Ramos durante su intervención en la III Semana de las Artes y las Ciencias del IES de Sar.

El IES de Sar cierra su Semana de las Artes y las Ciencias tras cuatro días de actividades con artistas, científicos y creadores

Más información

Las entradas para el concierto están disponibles desde 5 euros más gastos de gestión, lo que convierte la cita en una oportunidad para acercarse a nuevas propuestas de la música emergente. 

Apoyo a la escena musical local

Aunque el proyecto musical Pataca Minuta todavía no cuenta con una amplia información biográfica en plataformas abiertas, su actuación se enmarca en la programación de conciertos que busca dar visibilidad a nuevos artistas y proyectos musicales.

El concierto se presenta como una oportunidad para descubrir nuevas sonoridades y apoyar la escena emergente, dentro de la actividad cultural que mantienen distintos locales de la ciudad histórica compostelana.

La sala Sónar, ubicada en el número 4 de la rúa de Mazarelos, mantiene una programación regular de conciertos y eventos musicales que contribuyen a dinamizar la vida cultural nocturna de Santiago.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Escena de la obra ‘A historia vaxenial’, que se representará en el Teatro Principal de Santiago

Humor y perspectiva de género llegan al Teatro Principal con ‘A historia vaxenial’
Eladio González Lois
El Cimus impulsa programas de formación científica con proyección internacional para jóvenes investigadores

El Cimus de la USC ofrece seis contratos predoctorales internacionales con financiación completa durante cuatro años
Eladio González Lois
A Biblioteca Anxel Casal de Santiago organiza contacontos, obradoiros de poesía e cómic durante marzo para fomentar a lectura e a participación cultural

A Biblioteca Anxel Casal programa contacontos, poesía e cómic para marzo
Adriana Quesada
O acto institucional do 8M terá lugar no Teatro Principal e require solicitude previa de butaca

El Teatro Principal acoge la representación gratuita de ‘Auto dos simulados da Caravilla’, una sátira histórica de Manuel María
Eladio González Lois