Pataca Minuta actuará este sábado en la sala Sónar de Santiago con entradas desde 5 euros

La sala Sónar, situada en la rúa de Mazarelos, acogerá este sábado, 7 de marzo, el concierto del grupo Pataca Minuta, que presentará su propuesta musical en directo dentro de la programación habitual de música en vivo del local compostelano.

La actuación comenzará a las 22.00 horas y se celebrará en uno de los espacios más habituales para los conciertos de pequeño formato en la escena musical de Santiago de Compostela.

Las entradas para el concierto están disponibles desde 5 euros más gastos de gestión, lo que convierte la cita en una oportunidad para acercarse a nuevas propuestas de la música emergente.

Apoyo a la escena musical local

Aunque el proyecto musical Pataca Minuta todavía no cuenta con una amplia información biográfica en plataformas abiertas, su actuación se enmarca en la programación de conciertos que busca dar visibilidad a nuevos artistas y proyectos musicales.

El concierto se presenta como una oportunidad para descubrir nuevas sonoridades y apoyar la escena emergente, dentro de la actividad cultural que mantienen distintos locales de la ciudad histórica compostelana.

La sala Sónar, ubicada en el número 4 de la rúa de Mazarelos, mantiene una programación regular de conciertos y eventos musicales que contribuyen a dinamizar la vida cultural nocturna de Santiago.