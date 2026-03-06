Mi cuenta

Santiago de Compostela

O CGAC organiza obradoiros familiares inspirados na arte e memoria de Palestina

Maiores e pequenos descubrirán procesos creativos e experimentarán con materiais e mapas a partir da obra de artistas como Dima Srouji

Adriana Quesada
06/03/2026 06:09
No obradoiro do CGAC do 7 de marzo, as familias explorarán a memoria das cidades palestinas e crearán recipientes, amuletos e paisaxes a partir de materiais naturais e inspiración artística
Xunta
O Centro Galego de Arte Contemporánea trae unha nova edición de obradoiros para familias nos que maiores e pequenos poden mergullarse nas múltiples posibilidades da arte contemporánea, experimentar e descubrir os procesos creativos dun xeito lúdico e libre, a partir do traballo de diversos artistas de zonas xeográficas nas que moitas veces non se pon o foco.

Nesta ocasión o territorio escollido foi Palestina, un territorio cun futuro incerto ao que as persoas asistentes poderán achegarse a través das obras de diferentes creadoras e creadores. 

Os obradoiros comezaron no mes de xaneiro, cunha primeira sesión adicada a Samia Halaby, unha das primeiras artistas palestinas en investigar as posibilidades da pintura abstracta. Nesta ocasión, o sábado 7 de marzo, achéganse a Dima Srouji: arquitecta e artista que investiga a memoria das cidades a través dos seus obxectos e restos arqueolóxicos.

Examina edificios, mapas e características do territorio para protexelos do esquecemento ou denunciar inxustizas. Partindo desta inspiración, dende o CGAC combinarán distintos materiais para crear os seus propios tesouros, construirán recipientes onde gardalos como reliquias e idearán espazos para protexelos. 

Ademais, explorarán as posibilidades dos mapas para transformalos en paisaxes lúdicas, sairán a descubrir as historias que se agochan nas rúas e elaborarán amuletos con esencias, flores, sementes ou follas, convertendo a memoria familiar e elementos naturais en creacións simbólicas. 

