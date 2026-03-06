Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

María Rozas participará en Cabo Verde no II Encontro Internacional de Mulleres Electas

A cita reunirá máis de 130 alcaldesas e concelleiras de Cabo Verde, Mozambique e Galicia para abordar o papel das mulleres na política local e promover a igualdade de liderado

Redacción
06/03/2026 06:09
María Rozas
O encontro “As Elixidas”, organizado polo Fondo Galego de Cooperación e a Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde, busca reforzar a participación feminina nos espazos de decisión municipal
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, participará a próxima semana no II Encontro Internacional de Mulleres Electas “As Elixidas”, que reunirá en Cabo Verde a máis de 130 alcaldesas e concelleiras de Cabo Verde, Mozambique e Galicia.

Trátase dunhas xornadas organizadas polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e a Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde (ANMCV), baixo o lema “Electas no local, unha voz global”.

O programa de “As Elixidas”. II Encontro Internacional de Mulleres Electas Locais de Cabo Verde, Mozambique e Galicia contará coa participación, ademais das alcaldesas e concelleiras, de representantes dos gobernos caboverdiano, español e galego e con persoas expertas de Nacións Unidas, do Instituto Caboverdiano para a Igualdade e Equidade de Xénero, ou da Universidade de Santiago. No marco das xornadas tamén se presentará a Rede de Mulleres Autarcas Caboverdianas.

A incorporación das mulleres á política local resulta clave para promover a igualdade de xénero de xeito tanto específico como transversal. No entanto, os datos revelan un baixo grao de representación feminina en todos os ámbitos de decisión, tamén no eido municipal. Cómpre, por tanto, contribuír ao cumprimento da meta 5.5 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), que chama a “asegurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de oportunidades de liderado a todos os niveis decisorios na vida política, económica e pública”.

Nese obxectivo enmárcanse as xornadas que se celebrarán en Cabo Verde, nas que participarán as alcaldesas de Cangas, Muros, Oímbra, Ponteareas, Salceda de Caselas e Burela; xunto con concelleiras de Ames, Arteixo, Burela, Malpica de Bergantiños, Nigrán, Santiago de Compostela e San Sadurniño. O evento está financiado pola Xunta de Galicia e a Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), a través da Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Escena de la obra ‘A historia vaxenial’, que se representará en el Teatro Principal de Santiago

Humor y perspectiva de género llegan al Teatro Principal con ‘A historia vaxenial’
Eladio González Lois
El Cimus impulsa programas de formación científica con proyección internacional para jóvenes investigadores

El Cimus de la USC ofrece seis contratos predoctorales internacionales con financiación completa durante cuatro años
Eladio González Lois
A Biblioteca Anxel Casal de Santiago organiza contacontos, obradoiros de poesía e cómic durante marzo para fomentar a lectura e a participación cultural

A Biblioteca Anxel Casal programa contacontos, poesía e cómic para marzo
Adriana Quesada
O acto institucional do 8M terá lugar no Teatro Principal e require solicitude previa de butaca

El Teatro Principal acoge la representación gratuita de ‘Auto dos simulados da Caravilla’, una sátira histórica de Manuel María
Eladio González Lois