María Rozas participará en Cabo Verde no II Encontro Internacional de Mulleres Electas
A cita reunirá máis de 130 alcaldesas e concelleiras de Cabo Verde, Mozambique e Galicia para abordar o papel das mulleres na política local e promover a igualdade de liderado
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, participará a próxima semana no II Encontro Internacional de Mulleres Electas “As Elixidas”, que reunirá en Cabo Verde a máis de 130 alcaldesas e concelleiras de Cabo Verde, Mozambique e Galicia.
Trátase dunhas xornadas organizadas polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e a Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde (ANMCV), baixo o lema “Electas no local, unha voz global”.
O programa de “As Elixidas”. II Encontro Internacional de Mulleres Electas Locais de Cabo Verde, Mozambique e Galicia contará coa participación, ademais das alcaldesas e concelleiras, de representantes dos gobernos caboverdiano, español e galego e con persoas expertas de Nacións Unidas, do Instituto Caboverdiano para a Igualdade e Equidade de Xénero, ou da Universidade de Santiago. No marco das xornadas tamén se presentará a Rede de Mulleres Autarcas Caboverdianas.
A incorporación das mulleres á política local resulta clave para promover a igualdade de xénero de xeito tanto específico como transversal. No entanto, os datos revelan un baixo grao de representación feminina en todos os ámbitos de decisión, tamén no eido municipal. Cómpre, por tanto, contribuír ao cumprimento da meta 5.5 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), que chama a “asegurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de oportunidades de liderado a todos os niveis decisorios na vida política, económica e pública”.
Nese obxectivo enmárcanse as xornadas que se celebrarán en Cabo Verde, nas que participarán as alcaldesas de Cangas, Muros, Oímbra, Ponteareas, Salceda de Caselas e Burela; xunto con concelleiras de Ames, Arteixo, Burela, Malpica de Bergantiños, Nigrán, Santiago de Compostela e San Sadurniño. O evento está financiado pola Xunta de Galicia e a Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), a través da Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad.