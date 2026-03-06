La Xunta presenta en Ames una guía para abordar los problemas de conducta en las aulas

Presentación de la nueva guía de la Xunta para abordar los problemas de conducta en el ámbito educativo Xunta

La Xunta de Galicia ha presentado una nueva guía para la abordaxe de los problemas de conducta en el ámbito educativo, una herramienta dirigida a colegios e institutos con el objetivo de fortalecer la convivencia escolar y erradicar comportamientos negativos en las aulas. La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, dio a conocer este documento este viernes en el IES do Milladoiro, en el municipio coruñés de Ames, en el marco de la Estratexia galega de convivencia escolar.

Según explicó la representante de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, la iniciativa busca ofrecer un marco claro de actuación para trabajar de forma coordinada en los centros educativos, con el fin de mejorar el clima en las aulas y facilitar herramientas para gestionar los conflictos. El documento establece una serie de principios orientadores que pretenden servir de base para la gestión de la convivencia entre alumnado, profesorado y familias.

La directora xeral subrayó que este enfoque propone aprovechar los conflictos que puedan surgir en los centros escolares como oportunidades de aprendizaje y mejora, fomentando además la implicación activa de toda la comunidad educativa para crear normas y acuerdos compartidos.

Prevención, intervención y seguimiento

La guía plantea un modelo de actuación basado en un enfoque multicausal, teniendo en cuenta factores personales, sociales y contextuales que pueden influir en los problemas de conducta. De este modo, propone estrategias integrales que combinen prevención, intervención y seguimiento, además de incluir recomendaciones prácticas para intervenir de forma coherente y respetuosa en las situaciones conflictivas.

Entre sus objetivos está también fomentar la responsabilidad del alumnado y promover la resolución pacífica de conflictos, contribuyendo a crear entornos educativos más seguros y respetuosos.

Esta nueva herramienta se suma al conjunto de iniciativas impulsadas por el Gobierno gallego para blindar los centros educativos como espacios seguros y de confianza para el alumnado. Entre ellas se encuentran medidas como el Termómetro Acoso Escolar, el Protocolo contra la violencia en el ámbito educativo o el programa Acordamos Convivir, así como otras iniciativas ya en marcha como los Puntos Laranxa o la prohibición del uso de teléfonos móviles en los centros.

Además, la Xunta trabaja en la puesta en marcha de la Rede de Concellos contra o Acoso Escolar, una iniciativa que busca reforzar la cooperación entre administraciones para sensibilizar, prevenir y actuar ante posibles casos de acoso escolar.