La compostelana Lidia García se alza con el Premio Despunte 2026

La diseñadora Lidia García posa con el Premio Despunte 2026 Andrés Etxeita

La colección ‘Esmorecen’, de la diseñadora Lidia García, se alzó con el Premio Despunte 2026, que distingue al mejor trabajo fin de estudios del Grado en Diseño de Moda de la Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo. El galardón, dotado con 1.500 euros y patrocinado por Euro Prosem, se entregó durante la XVI Gala Despunte, celebrada en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura.

Uno de los estilismos de la colección ‘Esmorecen’, con la que Lidia García ganó el Premio Despunte 2026 al mejor trabajo fin de estudios del Grado en Diseño de Moda Andrés Etxeita

La entrega del premio corrió a cargo de la socia, CEO y directora creativa y de tendencias de Euro Prosem, Sara Vázquez, y de la directora general de Enseñanzas Artísticas, Eugenia Pérez, en el marco de un evento que reunió a 700 personas entre representantes institucionales, profesionales del sector textil, influencers y miembros de la comunidad educativa.

La gala volvió a consolidarse como uno de los principales escaparates del diseño emergente en Galicia. Sobre la pasarela pudieron verse 136 estilismos repartidos en 33 colecciones, ocho de ellas correspondientes a diseñadoras y diseñadores egresados del Grado en Diseño de Moda dentro de la categoría Despunte y otras 25 presentadas por estudiantes de último curso dentro de la categoría Miscelánea.

Un momento del desfile de la XVI Gala Despunte Juan Amoedo

Entre los premios destacados de la noche también figuró el Premio Miscelánea a la mejor colección de tercer curso, concedido a Israel Rúa por ‘Lo que deja el silencio’, un galardón dotado con 500 euros y patrocinado por Digipress. Por su parte, Ainhoa Iglesias Brea recibió el Premio Fusión Artesanía y Moda, patrocinado por Artesanía de Galicia y dotado con 1.500 euros, por su colección ‘De perna mala non se olvida’.

El jurado encargado de evaluar las propuestas de moda estuvo formado por la socia, CEO y responsable de tendencias y dirección creativa de Euro Prosem, Sara Vázquez; la diseñadora de Pull&Bear, Gloria López Santomé; la periodista especializada en moda y tendencias Patricia G. Lema; y Laura Villar, ganadora de la anterior edición del certamen.

Premios en otras disciplinas del centro

La gala también sirvió para reconocer el trabajo del alumnado de otras especialidades impartidas en la Escola Mestre Mateo. Entre ellos destacó el Premio Despunte al mejor trabajo fin de estudios del Grado en Diseño de Producto, concedido a Ana Picos Martínez por el proyecto ‘Amano’, dotado con 1.500 euros y patrocinado por Signus Ecovalor.

En los ciclos formativos, el Premio Despunte al mejor proyecto final de Fotografía fue para Mateo Jáuregui Pérez por ‘Raíces’, mientras que el Premio Despunte de Técnicas Escultóricas recayó en César Loza García por ‘Reprodución do busto do emperador Aulio Vitelio’. En la especialidad de Xoiaría Artística, el galardón fue para Sandra Marcuño Riveiro por ‘Isomorfías’.

César Loza García posa con su galardón tras ganar el Premio Despunte al mejor proyecto final de Técnicas Escultóricas por ‘Reprodución do busto do emperador Aulio Vitelio’ Andrés Etxeita

También se entregó el Premio de Diseño Circular 2026, al mejor proyecto realizado con neumático reciclado, a Anxo Pita, así como el premio ‘A Lingua: Arte da túa Terra’, concedido a Carla Bernárdez Méndez, Diego Ares Liñares y Laura Sabel Rivas.

Un escaparate para el talento creativo

La gala, conducida por Rocío R. Padín, se retransmitió en streaming a través del canal de YouTube de la escuela para quienes no consiguieron una de las invitaciones disponibles. Durante la jornada también se celebraron encuentros de captación de talento con empresas del sector textil como Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, Textil Lonia, El Pulpo, Pull&Bear y Zara, reforzando el vínculo entre la formación artística y el mundo profesional.

Paralelamente, Despunte exhibe hasta el 15 de marzo en la Fundación Eugenio Granell una selección de los cinco mejores proyectos finales de Diseño de Producto, Fotografía, Técnicas Escultóricas y Xoiaría Artística. La iniciativa busca dar visibilidad al trabajo del alumnado y acercarlo a la sociedad compostelana en una cita que alcanza ya su decimosexta edición dentro del calendario cultural gallego.