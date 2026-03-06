La carrera 'Os 10.000 peregrinos' volverá a llenar Santiago de atletas el 22 de marzo

La cuarta edición se celebrará el 22 de marzo con un recorrido de 10 kilómetros y una nueva modalidad inclusiva de 2 kilómetros Europa Press

La carrera 'Os 10.000 peregrinos' llenará de atletas las calles de Santiago de Compostela el próximo 22 de marzo, jornada en la que la capital gallega acogerá la cuarta edición de esta prueba deportiva con distancias adaptadas a las capacidades de los corredores.

La iniciativa, organizada por la Diputación de A Coruña en colaboración con la Federación Galega de Atletismo y el Ayuntamiento de Santiago, ha sido presentada este jueves por el titular de la institución provincial, Valentín González Formoso; el presidente de la Federación, Iván Sanmartín; y la concejala de Deportes de Santiago, Pilar Lueiro.

Durante el acto de presentación, que ha tenido lugar este jueves en el Hostal dos Reis Católicos y ha estado conducido por el periodista Terio Carrera, han detallado que aún quedan diez días para cerrar el plazo de inscripción para poder participar en el evento.

Según ha ensalzado el presidente de la Federación, se trata de una cita deportiva en la que "confluyen atletas de primer nivel con atletas populares", en el caso concreto de esta edición, ha asegurado que "seguramente se superen los 3.000 inscritos".

Recorrido y novedades

En concreto, la carrera arrancará en San Francisco y terminará en la plaza del Obradoiro, donde se instalará una pantalla gigante para poder seguirla, "una prueba que transita por el corazón de Compostela, por su Zona Vieja, por el Ensanche... Todo ello hasta completar los 10 kilómetros", ha señalado Terio Carrera.

Como novedad, este año se estrenará la modalidad '2k sin barreras', "una opción para que pueda participar quien sea", tal y como han resaltado durante la presentación, a la vez que han llamado al público compostelano a "echarse a las calles" para participar en este espectáculo deportivo "que está cogiendo renombre no solo en Galicia, sino en España e incluso a nivel europeo".

El presidente provincial ha afirmado que 'Os 10.000 peregrinos' "tiene mucho que ver" con la filosofía de la Diputación de "promocionar el deporte y una vida saludable".

"El resultado de esta iniciativa es que se ha triplicado en cuatro años la afluencia de público y seguiremos apoyando una iniciativa que entendemos que hace ciudad, hace provincia y consolida un deporte muy arraigado en la sociedad", ha concluido.

Por su parte, la concejala Pilar Lueiro ha calificado la carrera como "la fiesta del deporte", una prueba que saca a la gente a la calle para "disfrutar del deporte", ya sea animando a los corredores o participando. Con todo, ha celebrado la incorporación de la modalidad '2k sin barreras' y ha asegurado que es "una oportunidad para todos".